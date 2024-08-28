https://ria.ru/20240828/meditsina-1968899808.html

В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий

В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий - РИА Новости, 28.08.2024

В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий

Завершение разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в России, они не просто заместят... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:56

2024-08-28T09:56

2024-08-28T09:56

россия

татьяна семенова

наука

медицина

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Завершение разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в России, они не просто заместят импортные аналоги, а во многом превзойдут их по ряду параметров, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "Уже в 2025 году мы ожидаем завершения разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии, которые не просто заместят импортные аналоги, а во многом превосходят их по определенным параметрам", - сказала Семенова на форуме "Технопром-2024". Она отметила, что в рамках нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" будут продолжаться работы по регенеративным клеточным технологиям. Сейчас завершающая стадия подготовки к клиническим исследованиям таких препаратов для лечения мужского бесплодия, травм спинного мозга, восстановления обширных кожных дефектов, подчеркнула Семенова.

https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, татьяна семенова, наука, медицина, здоровье - общество