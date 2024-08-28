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В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий
В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий - РИА Новости, 28.08.2024
В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий
Завершение разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в России, они не просто заместят... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:56
2024-08-28T09:56
2024-08-28T09:56
россия
татьяна семенова
наука
медицина
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Завершение разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в России, они не просто заместят импортные аналоги, а во многом превзойдут их по ряду параметров, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "Уже в 2025 году мы ожидаем завершения разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии, которые не просто заместят импортные аналоги, а во многом превосходят их по определенным параметрам", - сказала Семенова на форуме "Технопром-2024". Она отметила, что в рамках нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" будут продолжаться работы по регенеративным клеточным технологиям. Сейчас завершающая стадия подготовки к клиническим исследованиям таких препаратов для лечения мужского бесплодия, травм спинного мозга, восстановления обширных кожных дефектов, подчеркнула Семенова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна семенова, наука, медицина, здоровье - общество
Россия, Татьяна Семенова, Наука, Медицина, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о разработке инновационных медицинских изделий
В РФ разработают семь инновационных медизделий для сердечно-сосудистой хирургии
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Завершение разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в России, они не просто заместят импортные аналоги, а во многом превзойдут их по ряду параметров, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
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"Уже в 2025 году мы ожидаем завершения разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии, которые не просто заместят импортные аналоги, а во многом превосходят их по определенным параметрам", - сказала Семенова на форуме "Технопром-2024".
Она отметила, что в рамках нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" будут продолжаться работы по регенеративным клеточным технологиям. Сейчас завершающая стадия подготовки к клиническим исследованиям таких препаратов для лечения мужского бесплодия, травм спинного мозга, восстановления обширных кожных дефектов, подчеркнула Семенова.