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МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий
МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий - РИА Новости, 28.08.2024
МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий
МЧС России утвердило новую медаль - "За отличие при выполнении специальных заданий", которая будет вручаться в том числе за выполнение заданий в зоне боевых... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:18
2024-08-28T17:18
2024-08-28T17:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. МЧС России утвердило новую медаль - "За отличие при выполнении специальных заданий", которая будет вручаться в том числе за выполнение заданий в зоне боевых действий, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Внести изменения в приказ МЧС России от 20 июня 2023 г. № 640 "О ведомственных знаках отличия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Новую медаль планируется вручать сотрудникам МЧС, проявившим мужество и отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни, при выполнении специальных задач особой важности, в том числе в зонах боевых действий. При награждении будет выплачиваться единовременное поощрение в размере 30 тысяч рублей. В приказе также говорится о назначении единовременной выплаты при награждении медалью "За спасение на пожаре", вручение которой ранее не сопровождалось материальным поощрением. Теперь при награждении этим знаком отличия спасателям будут выплачивать по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий
МЧС утвердило новую медаль "За отличие при выполнении специальных заданий"
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
МЧС России утвердило новую медаль - "За отличие при выполнении специальных заданий", которая будет вручаться в том числе за выполнение заданий в зоне боевых действий, следует из приказа
министерства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Внести изменения в приказ МЧС России от 20 июня 2023 г. № 640 "О ведомственных знаках отличия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Новую медаль планируется вручать сотрудникам МЧС, проявившим мужество и отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни, при выполнении специальных задач особой важности, в том числе в зонах боевых действий. При награждении будет выплачиваться единовременное поощрение в размере 30 тысяч рублей.
В приказе также говорится о назначении единовременной выплаты при награждении медалью "За спасение на пожаре", вручение которой ранее не сопровождалось материальным поощрением. Теперь при награждении этим знаком отличия спасателям будут выплачивать по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.