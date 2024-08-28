https://ria.ru/20240828/maslo-1968754540.html

Первая партия огнестойкого турбинного масла досрочно передана заказчику

Первая партия огнестойкого турбинного масла досрочно передана заказчику - РИА Новости, 28.08.2024

Первая партия огнестойкого турбинного масла досрочно передана заказчику

Один из субъектов МСП досрочно поставил почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла заказчику; поставка осуществлена в рамках офсетного договора и исполнения РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:00

2024-08-28T10:00

2024-08-28T10:00

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Один из субъектов МСП досрочно поставил почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла заказчику; поставка осуществлена в рамках офсетного договора и исполнения индивидуальной карты поддержки и развития, подписанных на ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Исполнение договора позволило заказчику заместить критическую импортную позицию российской огнестойкой гидравлической жидкостью для турбин мощностью свыше 200 МВт."Налаженное в России производство огнестойкого турбинного масла является важным шагом в импортозамещении критически важных материалов для энергетической отрасли нашей страны. Это поможет обеспечивать надежное функционирование электростанций и снизить зависимость от иностранных поставок", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Кроме того, офсетный договор предусматривает локализацию производства турбинного масла на территории России с инвестиционными обязательствами МСП-поставщика на 800 миллионов рублей и создание новых рабочих мест. Поставки продукции на общую сумму 2,8 миллиарда рублей рассчитаны до 2028 года.По словам Исаевича, оффсетный договор содержит определенные шаги, которые обязан осуществлять МСП-поставщик для развития собственного производства. При соблюдении всех условий он имеет гарантированный спрос на свою продукцию в перспективе нескольких лет."Общая сумма заключенных МСП-поставщиками и госкомпаниями офсетных договоров составляет около четырех миллиардов рублей. При этом объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превышает один миллиард рублей", — добавил Исаевич.Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является КМСП. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках инициированного главой государства нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в корпорации.

https://ria.ru/20240821/platforma_msprf-1967384519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса