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Совбез ООН продлил мандат Временных сил организации в Ливане - РИА Новости, 28.08.2024
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18:17 28.08.2024 (обновлено: 19:06 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/mandat-1969046195.html
Совбез ООН продлил мандат Временных сил организации в Ливане
Совбез ООН продлил мандат Временных сил организации в Ливане - РИА Новости, 28.08.2024
Совбез ООН продлил мандат Временных сил организации в Ливане
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:17
2024-08-28T19:06
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает корреспондент РИА Новости.Подготовленная Францией резолюция была принята единогласно. Как следует из текста документа, Совет ​ "постановляет продлить срок действия нынешнего мандата ВСООНЛ до 31 августа 2025 года". СБ принятой резолюцией также "настоятельно призывает" все соответствующие стороны принять незамедлительные меры по деэскалации, в том числе с целью восстановления спокойствия, сдержанности и стабильности по обе стороны "голубой линии".Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая по итогам голосования, присутствие миротворцев "снижает риски начала полномасштабной вооруженной конфронтации, которая имела бы самые тяжелые последствия".Полянский добавил, что РФ выражает "полную поддержку" временным силам, играющим ключевую стабилизирующую роль в условиях опасного роста напряженности в Ливано-Израильском приграничье."Вызывает сожаление, что на протяжении всего процесса согласования проекта резолюции союзники Израиля в Совете Безопасности ООН вносили поправки, направленные на выхолащивание принципиальных положений резолюции о прекращении огня и суверенитете Ливана, в том числе в оккупированных Израилем районах. Это лишний раз высветило, кто спровоцировал нынешний виток эскалации на Ближнем Востоке, препятствуя принятию таких решений Совета Безопасности, которые позволили бы реально остановить кровопролитие, освободить, наконец, заложников", – сказал он.РФ также убеждена, что принятием резолюции СБ направляет "важный сигнал" всем вовлеченным сторонам о необходимости полного прекращения огня, общей деэскалации на "голубой линии", подчеркнул зампостпреда.Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией".
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, израиль, россия, ливан, дмитрий полянский, оон
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Дмитрий Полянский, ООН
Совбез ООН продлил мандат Временных сил организации в Ливане

СБ ООН продлил на год мандат ВСООНЛ

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает корреспондент РИА Новости.
Подготовленная Францией резолюция была принята единогласно. Как следует из текста документа, Совет ​ "постановляет продлить срок действия нынешнего мандата ВСООНЛ до 31 августа 2025 года". СБ принятой резолюцией также "настоятельно призывает" все соответствующие стороны принять незамедлительные меры по деэскалации, в том числе с целью восстановления спокойствия, сдержанности и стабильности по обе стороны "голубой линии".
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Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая по итогам голосования, присутствие миротворцев "снижает риски начала полномасштабной вооруженной конфронтации, которая имела бы самые тяжелые последствия".
Полянский добавил, что РФ выражает "полную поддержку" временным силам, играющим ключевую стабилизирующую роль в условиях опасного роста напряженности в Ливано-Израильском приграничье.
"Вызывает сожаление, что на протяжении всего процесса согласования проекта резолюции союзники Израиля в Совете Безопасности ООН вносили поправки, направленные на выхолащивание принципиальных положений резолюции о прекращении огня и суверенитете Ливана, в том числе в оккупированных Израилем районах. Это лишний раз высветило, кто спровоцировал нынешний виток эскалации на Ближнем Востоке, препятствуя принятию таких решений Совета Безопасности, которые позволили бы реально остановить кровопролитие, освободить, наконец, заложников", – сказал он.
РФ также убеждена, что принятием резолюции СБ направляет "важный сигнал" всем вовлеченным сторонам о необходимости полного прекращения огня, общей деэскалации на "голубой линии", подчеркнул зампостпреда.
Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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