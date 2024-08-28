https://ria.ru/20240828/magate-1968892134.html

Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД

Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД - РИА Новости, 28.08.2024

Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД

Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:55

2024-08-28T08:55

2024-08-28T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

рафаэль гросси

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно". "Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим", — сказала Захарова.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия