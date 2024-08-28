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Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/magate-1968892134.html
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД - РИА Новости, 28.08.2024
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:55
2024-08-28T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
рафаэль гросси
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно". "Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим", — сказала Захарова.
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в мире, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД

Захарова: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече после посещения время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече после посещения время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече после посещения время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно".
"Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим", — сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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