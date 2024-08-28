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Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД - РИА Новости, 28.08.2024
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:55
2024-08-28T08:55
2024-08-28T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
рафаэль гросси
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно". "Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим", — сказала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Захарова: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции