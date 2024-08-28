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Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД - РИА Новости, 28.08.2024
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08:38 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/magate-1968890666.html
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД - РИА Новости, 28.08.2024
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД
Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:38
2024-08-28T08:38
мария захарова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за террористической деятельности Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Россия, МИД и "Росатом" поддерживают контакт с профильной международной организацией, которая входит в систему ООН. Эта структура называется МАГАТЭ. Мы снабжаем на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских АЭС, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельности киевского режима", - сказала Захарова.
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мария захарова, россия, магатэ, курская аэс, запорожская аэс, в мире
Мария Захарова, Россия, МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, В мире
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД

Захарова: РФ регулярно снабжает МАГАТЭ всеми документами по ситуации вокруг АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за террористической деятельности Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Россия, МИД и "Росатом" поддерживают контакт с профильной международной организацией, которая входит в систему ООН. Эта структура называется МАГАТЭ. Мы снабжаем на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских АЭС, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельности киевского режима", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Мария ЗахароваРоссияМАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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