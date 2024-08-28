https://ria.ru/20240828/magate-1968890666.html

Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД

Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД - РИА Новости, 28.08.2024

Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД

Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:38

2024-08-28T08:38

2024-08-28T08:38

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за террористической деятельности Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Россия, МИД и "Росатом" поддерживают контакт с профильной международной организацией, которая входит в систему ООН. Эта структура называется МАГАТЭ. Мы снабжаем на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских АЭС, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельности киевского режима", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мария захарова, россия, магатэ, курская аэс, запорожская аэс, в мире