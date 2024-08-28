https://ria.ru/20240828/magate-1968890666.html
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД - РИА Новости, 28.08.2024
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД
Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:38
2024-08-28T08:38
2024-08-28T08:38
мария захарова
россия
магатэ
курская аэс
запорожская аэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами по ситуации вокруг российских ядерных объектов в целях предотвращения возможного инцидента из-за террористической деятельности Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Россия, МИД и "Росатом" поддерживают контакт с профильной международной организацией, которая входит в систему ООН. Эта структура называется МАГАТЭ. Мы снабжаем на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских АЭС, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий, связанных с террористической деятельности киевского режима", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80daa491c76419e8aa42dce2ad42adfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, магатэ, курская аэс, запорожская аэс, в мире
Мария Захарова, Россия, МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, В мире
Москва снабжает МАГАТЭ данными о ситуации на ядерных объектах, заявил МИД
Захарова: РФ регулярно снабжает МАГАТЭ всеми документами по ситуации вокруг АЭС