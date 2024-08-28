https://ria.ru/20240828/magate-1968866944.html

Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ

Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ - РИА Новости, 28.08.2024

Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ

Россия пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но ситуация может быстро... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:01

2024-08-28T01:01

2024-08-28T01:01

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но ситуация может быстро измениться, заявил постпред РФ и при международных организациях в Вене Михаил Ульянов газете "Коммерсант". Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. В ходе поездки он заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве. "Надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ донесет сигнал о недопустимости ударов по ядерным объектам до Владимира Зеленского во время их встречи в Киеве. Мы пока не планируем созывать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но завтра все может измениться в зависимости от того, как будут развиваться события", - сказал Ульянов. По его словам, ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будут обсуждать на очередной сессии совета 9 сентября, если "до этого не придется созывать внеочередную сессию".

https://ria.ru/20240827/bezopasnost-1968844802.html

https://ria.ru/20240827/magate-1968814152.html

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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, курская аэс, запорожская аэс