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Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ - РИА Новости, 28.08.2024
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01:01 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/magate-1968866944.html
Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ
Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ - РИА Новости, 28.08.2024
Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ
Россия пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но ситуация может быстро... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:01
2024-08-28T01:01
в мире
россия
киев
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир зеленский
магатэ
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но ситуация может быстро измениться, заявил постпред РФ и при международных организациях в Вене Михаил Ульянов газете "Коммерсант". Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. В ходе поездки он заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве. "Надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ донесет сигнал о недопустимости ударов по ядерным объектам до Владимира Зеленского во время их встречи в Киеве. Мы пока не планируем созывать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но завтра все может измениться в зависимости от того, как будут развиваться события", - сказал Ульянов. По его словам, ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будут обсуждать на очередной сессии совета 9 сентября, если "до этого не придется созывать внеочередную сессию".
https://ria.ru/20240827/bezopasnost-1968844802.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, курская аэс, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС
Постпред России в Вене рассказал о планах действий в МАГАТЭ

Постпред Ульянов: Россия не планирует созывать сессию Совета управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но ситуация может быстро измениться, заявил постпред РФ и при международных организациях в Вене Михаил Ульянов газете "Коммерсант".
Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. В ходе поездки он заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
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"Надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ донесет сигнал о недопустимости ударов по ядерным объектам до Владимира Зеленского во время их встречи в Киеве. Мы пока не планируем созывать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения украинских атак на Курскую АЭС, но завтра все может измениться в зависимости от того, как будут развиваться события", - сказал Ульянов.
По его словам, ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будут обсуждать на очередной сессии совета 9 сентября, если "до этого не придется созывать внеочередную сессию".
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