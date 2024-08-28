https://ria.ru/20240828/lovushka-1968886335.html

Марочко сообщил об уничтожении взвода "азовцев"* на севере ЛНР

Марочко сообщил об уничтожении взвода "азовцев"* на севере ЛНР - РИА Новости, 28.08.2024

Марочко сообщил об уничтожении взвода "азовцев"* на севере ЛНР

Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу "азовцев"* на севере Луганской Народной Республики в районе села Нововодяное, радикалы потеряли около... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:56

2024-08-28T07:56

2024-08-28T08:01

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луганская народная республика

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу "азовцев"* на севере Луганской Народной Республики в районе села Нововодяное, радикалы потеряли около взвода, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе проведения разведывательной деятельности было установлено, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения "Азов"* планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка (ЛНР). Исходя из полученной информации, было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного (село в Кременском районе ЛНР — ред.), для заманивания в них противника. Украинские боевики повелись на уловку и, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок", — сообщил Марочко агентству. С его слов, радикалы из "Азова"* вернулись с потерями на ранее занимавшиеся ими рубежи и позиции, когда осознали бесперспективность своей затеи. По предварительным данным, ВСУ потеряли около взвода мотивированных националистов. В Минобороны сообщали накануне, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, в том числе бригады "Азов"*, в Харьковской области и ЛНР, потери противника в общей сложности составили до 490 военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, харьковская область, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины