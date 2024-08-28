https://ria.ru/20240828/lnr-1969074137.html

В ЛНР осудили женщину, покушавшуюся на экс-главу таможенного комитета

В ЛНР осудили женщину, покушавшуюся на экс-главу таможенного комитета - РИА Новости, 28.08.2024

В ЛНР осудили женщину, покушавшуюся на экс-главу таможенного комитета

Суд приговорил к 15 годам колонии и штрафу в размере 350 тысяч рублей женщину, покушавшуюся на экс-председателя таможенного комитета Луганской Народной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:22

2024-08-28T21:22

2024-08-28T21:22

происшествия

луганская народная республика

россия

киев

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии и штрафу в размере 350 тысяч рублей женщину, покушавшуюся на экс-председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского, сообщили в СК России по ЛНР. В начале сентября минувшего года в руках бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского сдетонировал телефон, который передала ему женщина, ее задержали, она дала признательные показания, сообщал СК. "Доказательства, собранные следственными органами СУСК России по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженке Новоайдарского района (ЛНР)", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального ведомства. Как установлено следствием и судом, в августе 2023 года обвиняемая прибыла в Киев, где получила от куратора деньги и мобильный телефон для последующей передачи бывшему председателю таможенного комитета ЛНР. "Вернувшись в республиканскую столицу, женщина передала посылку предполагаемой жертве, тщательно замаскировав при этом свою внешность и изменив настоящее имя. После включения телефона находившееся внутри него взрывное устройство было приведено в действие, в результате бывший глава таможенного органа и его сын получили множественные травмы", - говорится в сообщении. Уточняется что женщина после выполнения задачи спешно покинула место преступления, однако ее личность и местонахождение были установлены в кратчайшие сроки в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по ЛНР. Сообщается, что следователем СУСК России по ЛНР проведен комплекс следственных и процессуальных действий, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступлений. "Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/izbienie-1937658572.html

https://ria.ru/20230915/terakt-1896595104.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)