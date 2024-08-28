https://ria.ru/20240828/lipetsk-1968881238.html
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности - РИА Новости, 28.08.2024
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Тelegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:48
2024-08-28T06:48
2024-08-28T06:48
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Тelegram-канале. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Россия
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили отбой воздушной опасности