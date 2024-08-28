https://ria.ru/20240828/lihoradka-1968956522.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.08.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила
Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:15
2024-08-28T13:15
2024-08-28T17:04
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
египет
греция
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в группы риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html
https://ria.ru/20240806/rospotrebnadzor-1964382874.html
россия
египет
греция
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет, греция, израиль
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Египет, Греция, Израиль
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор рассказал о случаях лихорадки Западного Нила в 22 регионах РФ