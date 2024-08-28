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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.08.2024
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13:15 28.08.2024 (обновлено: 17:04 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/lihoradka-1968956522.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.08.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила
Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:15
2024-08-28T17:04
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в группы риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет, греция, израиль
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Египет, Греция, Израиль
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор рассказал о случаях лихорадки Западного Нила в 22 регионах РФ

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, в группы риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки.
У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
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