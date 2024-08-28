https://ria.ru/20240828/lihoradka-1968956522.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 28.08.2024

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:15

2024-08-28T13:15

2024-08-28T17:04

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в 22 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в группы риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.

https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html

https://ria.ru/20240806/rospotrebnadzor-1964382874.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет, греция, израиль