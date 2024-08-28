https://ria.ru/20240828/lechenie-1969031315.html

Далай-лама вернулся в Индию после операции

Далай-лама вернулся в Индию после операции - РИА Новости, 28.08.2024

Далай-лама вернулся в Индию после операции

Далай-лама после лечения вернулся в свою резиденцию в Дхарамсале в Индии, где с начала сентября проведет учения буддистов, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:16

2024-08-28T17:16

2024-08-28T17:16

религия

индия

аруначал-прадеш

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Далай-лама после лечения вернулся в свою резиденцию в Дхарамсале в Индии, где с начала сентября проведет учения буддистов, сообщила РИА Новости директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина. 89-летний далай-лама в конце июня перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке, два месяца он находился на реабилитации после операции. "Далай-лама после лечения вернулся сегодня в Дхарамсалу-место, где расположена его резиденция. Начиная с 1 сентября там будет очень плотная программа с его участием. Его святейшество будет даровать учение разным группам буддистов", - рассказала Жиронкина. Как сообщается на сайте московского буддийского фонда "Сохраним Тибет", в аэропорту Гаггала поприветствовать далай-ламу собрались местные представители различных религиозных традиций – индуизма, христианства, ислама и буддизма. Далай-лама ответил им теплым приветствием. Артисты в аэропорту исполнили для духовного лидера песню и танец долголетия "Таши Шолпа". "Множество тибетцев встречало его святейшество в районе Гражданских линий, на углу Хари Коти, у Института тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг, у ворот Гангчен Кьишонга и на дороге, ведущей к Цуглакхангу, главному тибетскому храму. Монахи и монахини были облачены в желтые дхармические одеяния, а на мирянах были их лучшие наряды. Многие держали в руках белые шелковые хадаки и курящиеся благовония... Проезжая мимо, его святейшество махал им рукой и весело улыбался", - сообщается на сайте Жиронкина добавила РИА Новости, что с начала сентября разные группы буддистов будут подносить далай-ламе молебны о долголетии. "Эта буддийская традиция, которая способствует продлению жизни учителя. Считается, что если ученики искренне молятся о долголетии учителя, просят его оставаться с ними долго, то тогда есть вероятность, что учитель ответит на это согласием и жизнь его будет более продолжительной", - рассказала Жиронкина. Далай-лама 6-7 сентября дарует посвящение Авалокитешвары (Ченрезиг ванг) по просьбе народа монпа, живущего в индийском штате Аруначал-Прадеш. Учения для буддистов из Юго-Восточной Азии пройдут 12-13 сентября в храме Дхарамсалы. Для буддистов из Тайваня далай-лама проведет учения по 8-й главе "Парамита медитации" поэмы Шантидевы "Бодхичарья-аватара" (чоджуг) 30 сентября и 1 октября.

https://ria.ru/20240815/dalaj-lama-1966405633.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

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индия, аруначал-прадеш