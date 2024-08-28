https://ria.ru/20240828/kurskaya-1968901916.html

Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения

Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения - РИА Новости, 28.08.2024

Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения

От оперштаба Курской области в Координационный штаб Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 39 запросов, 24 из них решены, в группировку поставлены... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:06

2024-08-28T10:06

2024-08-28T10:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. От оперштаба Курской области в Координационный штаб Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 39 запросов, 24 из них решены, в группировку поставлены дополнительные приборы разведки и наблюдения, сообщило министерство."От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать четыре вопроса решены. Новых запросов не поступало. В группировку осуществлена поставка дополнительных приборов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении.Накануне оборонное ведомство по итогам заседания Координационного совета по вопросам безопасности в приграничье, прошедшего под руководством министра обороны Андрея Белоусова, сообщило, что группировка "Курск" будет обеспечена средствами наблюдения и разведки, а также поражения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов