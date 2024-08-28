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Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения
Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения
От оперштаба Курской области в Координационный штаб Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 39 запросов, 24 из них решены, в группировку поставлены... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:06
2024-08-28T10:06
2024-08-28T10:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей белоусов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. От оперштаба Курской области в Координационный штаб Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 39 запросов, 24 из них решены, в группировку поставлены дополнительные приборы разведки и наблюдения, сообщило министерство."От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать четыре вопроса решены. Новых запросов не поступало. В группировку осуществлена поставка дополнительных приборов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении.Накануне оборонное ведомство по итогам заседания Координационного совета по вопросам безопасности в приграничье, прошедшего под руководством министра обороны Андрея Белоусова, сообщило, что группировка "Курск" будет обеспечена средствами наблюдения и разведки, а также поражения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов
Группировка "Курск" получила дополнительные приборы разведки и наблюдения
МО РФ: в группировку в Курской области поставили приборы разведки и наблюдения