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Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 28.08.2024 (обновлено: 07:17 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kursk-1968874849.html
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:21
2024-08-28T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. &lt;…&gt; Выбито очень большое количество противника", — рассказал он.Как уточнил Алаудинов, украинские формирования в результате боев были отброшены на значительное расстояние.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html
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в мире, курская область, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Апты Алаудинов
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области

Алаудинов сообщил, что ВСУ потерпели крупное поражение в Курской области

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
Апти Алаудинов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. <…> Выбито очень большое количество противника", — рассказал он.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 03:15
Как уточнил Алаудинов, украинские формирования в результате боев были отброшены на значительное расстояние.
ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области
27 августа, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияАпты Алаудинов
 
 
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