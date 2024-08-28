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Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:21
2024-08-28T04:21
2024-08-28T07:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. <…> Выбито очень большое количество противника", — рассказал он.Как уточнил Алаудинов, украинские формирования в результате боев были отброшены на значительное расстояние.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
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в мире, курская область, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Апты Алаудинов
Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
Алаудинов сообщил, что ВСУ потерпели крупное поражение в Курской области