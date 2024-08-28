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Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город - РИА Новости, 28.08.2024
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17:44 28.08.2024 (обновлено: 17:49 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969038535.html
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город - РИА Новости, 28.08.2024
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город
Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:44
2024-08-28T17:49
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курчатов
курская область
курск
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что консультацию жители могут получить по номеру "122". Кроме того, в Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.Врио губернатора добавил, что все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html
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алексей смирнов (политик) , курчатов, курская область, курск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курчатов, Курская область, Курск, Безопасность
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город

Смирнов: жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоммунистический проспект в Курчатове
Коммунистический проспект в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коммунистический проспект в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что консультацию жители могут получить по номеру "122". Кроме того, в Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.
Врио губернатора добавил, что все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.
Курская атомная электростанция
27 августа, 11:13
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Курская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Смирнов (политик)КурчатовКурская областьКурскБезопасность
 
 
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