https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969038535.html
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город - РИА Новости, 28.08.2024
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город
Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:44
2024-08-28T17:44
2024-08-28T17:49
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что консультацию жители могут получить по номеру "122". Кроме того, в Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.Врио губернатора добавил, что все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html
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алексей смирнов (политик) , курчатов, курская область, курск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курчатов, Курская область, Курск, Безопасность
Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город
Смирнов: жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город