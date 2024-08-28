https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969038535.html

Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город

Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город - РИА Новости, 28.08.2024

Жители Курчатова с регистрацией смогут свободно въезжать в город

Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:44

2024-08-28T17:44

2024-08-28T17:49

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курчатов

курская область

курск

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Курчатова, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что консультацию жители могут получить по номеру "122". Кроме того, в Курске пропуск можно оформить в МФЦ по адресу: ул. Энгельса, 154д.Врио губернатора добавил, что все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.

https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html

курчатов

курская область

курск

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алексей смирнов (политик) , курчатов, курская область, курск, безопасность