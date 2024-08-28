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В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры - РИА Новости, 28.08.2024
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры
Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:32
2024-08-28T17:32
2024-08-28T17:34
специальная военная операция на украине
курчатовский район
курская область
курская аэс
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области."По решению оперативного штаба по проведению КТО на территории Курской области с 29 августа в Курчатовском районе и на Курской АЭС вводятся дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатовский район, курская область, курская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курчатовский район, Курская область, Курская АЭС, Безопасность
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры
В Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа усиливают меры безопасности