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В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 28.08.2024 (обновлено: 17:34 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969036448.html
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры - РИА Новости, 28.08.2024
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры
Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:32
2024-08-28T17:34
специальная военная операция на украине
курчатовский район
курская область
курская аэс
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области."По решению оперативного штаба по проведению КТО на территории Курской области с 29 августа в Курчатовском районе и на Курской АЭС вводятся дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.
курчатовский район
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курчатовский район, курская область, курская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курчатовский район, Курская область, Курская АЭС, Безопасность
В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры

В Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа усиливают меры безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание администрации города Курчатов
Здание администрации города Курчатов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание администрации города Курчатов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
"По решению оперативного штаба по проведению КТО на территории Курской области с 29 августа в Курчатовском районе и на Курской АЭС вводятся дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.
Курская атомная электростанция
27 августа, 11:13
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Курская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовский районКурская областьКурская АЭСБезопасность
 
 
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