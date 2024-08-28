https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969036448.html

В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры

В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры - РИА Новости, 28.08.2024

В Курчатовском районе и на Курской АЭС вводят дополнительные режимные меры

Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:32

2024-08-28T17:32

2024-08-28T17:34

специальная военная операция на украине

курчатовский район

курская область

курская аэс

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дополнительные режимные меры вводятся в Курчатовском районе и на Курской АЭС с 29 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области."По решению оперативного штаба по проведению КТО на территории Курской области с 29 августа в Курчатовском районе и на Курской АЭС вводятся дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.

курчатовский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курчатовский район, курская область, курская аэс, безопасность