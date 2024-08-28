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На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион
Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:27
2024-08-28T00:27
2024-08-28T00:27
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина Кондратьева, принятому на встрече с активом муниципалитета. Как уточняют в краевой администрации, местная жительница Инесса Надеина рассказала, что стадион находится в плачевном состоянии. Кондратьев поручил руководителю муниципалитета подготовить проект капремонта объекта. "Стадион нужен молодежи, спортсменам. Требуется капитальный ремонт, значит, давайте делать. Если стоимость будет высокая, разделим работы на два года. Сергей Викторович, закончите проектирование, а мы поможем с финансированием из края", – сказал Кондратьев, обращаясь к главе города Сергею Белопольскому. По словам Белопольского, стадион был построен в 1979 году и принадлежит спортшколе "Юность", где занимается более тысячи детей. Там проводят тренировки по 12 видам спорта, в том числе футболу, легкой атлетике и хоккею на траве. В замене нуждаются и травяное покрытие, и беговые дорожки, и трибуны. Стоимость ремонтных работ рассчитают до конца года.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион
В Горячем Ключе отремонтируют стадион, где занимаются более тысячи детей
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина Кондратьева, принятому на встрече с активом муниципалитета.
Как уточняют в краевой администрации, местная жительница Инесса Надеина рассказала, что стадион находится в плачевном состоянии. Кондратьев поручил руководителю муниципалитета подготовить проект капремонта объекта.
"Стадион нужен молодежи, спортсменам. Требуется капитальный ремонт, значит, давайте делать. Если стоимость будет высокая, разделим работы на два года. Сергей Викторович, закончите проектирование, а мы поможем с финансированием из края", – сказал Кондратьев, обращаясь к главе города Сергею Белопольскому.
По словам Белопольского, стадион был построен в 1979 году и принадлежит спортшколе "Юность", где занимается более тысячи детей. Там проводят тренировки по 12 видам спорта, в том числе футболу, легкой атлетике и хоккею на траве. В замене нуждаются и травяное покрытие, и беговые дорожки, и трибуны. Стоимость ремонтных работ рассчитают до конца года.