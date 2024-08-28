Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kuban-1968865272.html
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион
Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:27
2024-08-28T00:27
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879745314_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_bf7dbaa039c12ac6d1533204d15449b5.jpg
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина Кондратьева, принятому на встрече с активом муниципалитета. Как уточняют в краевой администрации, местная жительница Инесса Надеина рассказала, что стадион находится в плачевном состоянии. Кондратьев поручил руководителю муниципалитета подготовить проект капремонта объекта. "Стадион нужен молодежи, спортсменам. Требуется капитальный ремонт, значит, давайте делать. Если стоимость будет высокая, разделим работы на два года. Сергей Викторович, закончите проектирование, а мы поможем с финансированием из края", – сказал Кондратьев, обращаясь к главе города Сергею Белопольскому. По словам Белопольского, стадион был построен в 1979 году и принадлежит спортшколе "Юность", где занимается более тысячи детей. Там проводят тренировки по 12 видам спорта, в том числе футболу, легкой атлетике и хоккею на траве. В замене нуждаются и травяное покрытие, и беговые дорожки, и трибуны. Стоимость ремонтных работ рассчитают до конца года.
https://ria.ru/20240827/oborudovanie-1968852271.html
https://ria.ru/20240827/les-1968850692.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879745314_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a219382200a0d1cf674775466769c741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
На Кубани отремонтируют построенный 45 лет назад стадион

В Горячем Ключе отремонтируют стадион, где занимаются более тысячи детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрка в горном парке на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае
Арка в горном парке на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Арка в горном парке на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Стадион, построенный 45 лет назад в Горячем Ключе, где занимаются более тысячи юных спортсменов, отремонтируют согласно решению губернатора Вениамина Кондратьева, принятому на встрече с активом муниципалитета.
Как уточняют в краевой администрации, местная жительница Инесса Надеина рассказала, что стадион находится в плачевном состоянии. Кондратьев поручил руководителю муниципалитета подготовить проект капремонта объекта.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений
Вчера, 21:22
"Стадион нужен молодежи, спортсменам. Требуется капитальный ремонт, значит, давайте делать. Если стоимость будет высокая, разделим работы на два года. Сергей Викторович, закончите проектирование, а мы поможем с финансированием из края", – сказал Кондратьев, обращаясь к главе города Сергею Белопольскому.
По словам Белопольского, стадион был построен в 1979 году и принадлежит спортшколе "Юность", где занимается более тысячи детей. Там проводят тренировки по 12 видам спорта, в том числе футболу, легкой атлетике и хоккею на траве. В замене нуждаются и травяное покрытие, и беговые дорожки, и трибуны. Стоимость ремонтных работ рассчитают до конца года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
На Кубани на восстановление лесов за 6 лет выделено более 23,3 млн рублей
Вчера, 21:12
 
ОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала