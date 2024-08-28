Евгения Крюкова: "Абдулов и Друбич отговаривали меня сниматься у Рязанова"
Евгения Крюкова рассказала о своей работе в сериале "Дождь на исходе лета"
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина ЗерганоАктриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. На телеканале "Россия" вышел мелодраматический сериал "Дождь на исходе лета" — мини-сага о жизни трех семей. "Помните, как у великого Александра Пушкина: "Поговорим о странностях любви". Это, наверное, главный референс фильма", — отметила режиссер Оксана Байрак. Одну из главных ролей исполнила Евгения Крюкова. В интервью РИА Новости звезда кинокартин "Петербуржские тайны", "Ключ от спальни", "Ведьма" рассказала, что ее привлекло в этой работе, а также о дружбе с Эльдаром Рязановым, путешествиях и своем дизайнерском фарфоре.
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Евгения Крюкова в сериале "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Евгения Крюкова в сериале "Дождь на исходе лета"
— Евгения, вы сейчас очень избирательно снимаетесь. И в интервью как-то говорили о нехватке хороших сценариев и режиссеров. Чем вас заинтересовала эта роль?
— Привлек режиссер. Оксана очень профессионально подходит к выбору материала, его доработке. Она требовательна к актерам, к группе. Это, конечно, не может не подкупать. Мне неинтересно просто выполнять какую-то функцию, чтобы примитивно рассказать историю. Да, это мелодрама, сериал, но Оксана работает над проектом по-настоящему, глубоко: переписывает, переснимает, если нужно. При этом она готова к творческому взаимодействию. Вот на такое сотрудничество я и соглашаюсь.
— Ваша героиня Рита многие годы терпит измены мужа. Вы как-то можете ее оправдать, себя в такой ситуации представить?
— Я не хочу себя представлять в такой ситуации — мне достаточно было несколько месяцев в ней на съемочной площадке находиться и поиронизировать. Ну это любовь, что же поделаешь, она бывает разной. Моя героиня немножечко забыла про себя, относясь к супругу с такой самоотдачей. Это свойственно многим женщинам, правда? И ведь любовь у Риты с мужем взаимная. Как бы там ни было, у них должно быть все хорошо, потому что настоящее чувство преодолевает любые преграды.
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Евгения Крюкова и Лариса Удовиченко в сериале "Дождь на исходе лета"
Евгения Крюкова и Лариса Удовиченко в сериале "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 4
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Евгения Крюкова в сериале "Дождь на исходе лета"
Евгения Крюкова в сериале "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 4
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Кадр из сериала "Дождь на исходе лета"
Кадр из сериала "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 4
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Эпизод из сериала "Дождь на исходе лета"
Эпизод из сериала "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 4
Евгения Крюкова и Лариса Удовиченко в сериале "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 4
Евгения Крюкова в сериале "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 4
Кадр из сериала "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 4
Эпизод из сериала "Дождь на исходе лета"
© фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 4
— "Поиронизировали" — то есть и комедийные моменты в фильме есть?
— Разумеется. И забавные, и печальные, и трогательные. Может, кто-нибудь в этих историях себя узнает, сделает выводы.
— Вы в юности ради съемок в кино бросили учебу в МАРХИ — престижном вузе, куда всегда было очень сложно поступить. Ни разу не пожалели об этом?
— Знаете, ни разу. А все, что должно было реализоваться, сейчас реализуется, видимо, в моей фарфоровой мануфактуре. Желание творить что-то своими руками, тяга к прикладному искусству, навыки мои мне пригодились.
— Вы еще и одежду придумываете и шьете.
— Да. Но в этом сейчас пауза. Возможно, продолжу и мы станем делать какие-то лимитированные изделия. Наверное, домашнюю одежду, чтобы сочеталась с моим фарфором. Но пока гештальт с этим закрыт. А фарфор — чудо, появившееся в моей жизни совершенно случайно. И сейчас мы уже ищем собственное помещение для магазина.
— А вы сама, подруги ходите в созданных вами вещах?
— И я сама, и подруги. Что-то дочь моя надевает. Если не знаю, что выбрать, не иду в магазин — сочиняю наряд сама.
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина ЗерганоАктриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
Актриса Евгения Крюкова
— Недавно не стало Алена Делона. Он всю жизнь доказывал, что не просто экранный красавчик, а глубокий актер. Вы очень красивая, неслучайно вас Сергей Соловьев назвал "женщина-омут". Были у вас из-за этого проблемы в профессии, в отношениях с режиссерами, коллегами?
— Конечно, были. Но насчет коллег — это я не могу сказать. Я в основном работаю в театре Моссовета, и наш коллектив невероятно интеллигентный, все относятся друг к другу с уважением. Смешно звучит, но у нас действительно не приживаются зло, ревность, зависть. Даже актрисы, которые играют одну и ту же роль, не соревнуются, а готовы помогать друг другу. В кино же — временная команда, тоже особенно с такими проблемами не сталкиваешься. Но у меня были в других театрах неприятные ситуации и в кинематографе, когда я только начинала. В институте мне один педагог сказал: "Ну чего там, ты красивая, ты ходи просто, тебе и играть ничего не надо". Меня это жутко оскорбляло, я старалась брать кардинально противоположные такому амплуа отрывки, монологи, роли, чтобы доказать: я другая. И в свое время, когда я сильно комплексовала по этому поводу, была журналистка, которая писала про каждый мой спектакль какие-то скабрезности. Я очень расстраивалась. И мой близкий друг, очень хороший режиссер, сказал мне: "Женя, если и талант, и красота, то это достоинство". Я успокоилась. Конечно, в кино, когда требовалась какая-то социальная героиня, на меня не обращали внимания. Ну и слава богу, что-то прошло мимо. Мне ни за одну мою работу не стыдно. И главное — во всех этих ролях была нужна именно я и мне они были интересны.
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина ЗерганоАктриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
Актриса Евгения Крюкова
— Тем не менее трактористку вы когда-то очень давно сыграли.
— Это да. Смешная история. Странноватая. Но тоже хорошо, что и такой образ есть, даже интересно было с этого начать.
— Вы сотрудничали с потрясающими мэтрами: Соловьевым, Рязановым, Шахназаровым. С кем было комфортнее всего, а с кем отношения сложно складывались? Знаю, что Эльдара Александровича вы побаивались.
— Мне очень повезло работать с такими гениальными людьми. Когда мы с Сергеем Соловьевым снимали картину "О любви", Эльдар Александрович пришел лично в гримерку приглашать меня в кино. А потом мне Александр Абдулов и Танечка Друбич говорят: "Ты что, не вздумай, у Рязанова такой вздорный характер!" Они же оба у него снимались. Я даже подумала отказаться, но потом поняла: меня же приглашает такой великий человек, чьи фильмы знают все и смотрят на каждый Новый год. И я не знаю более обаятельного, творческого, чудесного, волшебного человека, чем он. Ни разу ни одной бестактности, готов был работать 24/7. Как же он умел дружить! Первым всегда меня поздравлял с днем рождения, знал моих детей, передавал им и маме моей приветы. Все эти режиссеры очень разные, но мне невероятно повезло, что я с каждым из них работала. Не знаю, за какие такие заслуги или, может, мне еще предстоит что-то сделать.
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина ЗерганоАктриса Евгения Крюкова
Актриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
1 из 2
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
2 из 2
Актриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
1 из 2
Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
2 из 2
— Мне кажется, вы просто сама очень позитивная, мягкая, дружелюбная. Наверное, за это?
— Ну не знаю. Кто-то говорит, что я сурова, нетерпима и требовательна. Да, но я требовательна всегда по делу, это не капризы, а диалог за результат.
— Вы рассказывали, что в свое время объездили с мужем на машине Францию и Германию. Сейчас как предпочитаете отдыхать?
— Мы и Китай на машине объехали, и много других стран. Очень любим путешествовать. Мне, конечно, пару недель в году нужен какой-то пляж, чтобы почитать, абстрагироваться от всего. Вот скоро с мужем опять едем в Китай, там у него выставка строительная. Очень хотим добраться до заповедников, в которых разводят панд.
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина ЗерганоАктриса Евгения Крюкова
© Фото предоставлено актрисой Евгенией Крюковой/Ирина Зергано
Актриса Евгения Крюкова
— Я читала, что вы обожаете собак. В одном из интервью так трогательно описывали своего первого любимца — спаниеля Рекса, который вам нянькой был. Сейчас у вас есть питомцы?
— У нас четыре собаки и два кота. Две дворняжки. Одна из приюта — Глашенька, а лысого Доби мы взяли у волонтеров, он непонятной помеси, но необыкновенно умный, всеми любимый. И правда похож на Доби, ходит в носке практически. Есть еще Флэт, ретривер, и венгерская овчарка Пули.