https://ria.ru/20240828/kryukova-1968722631.html

Евгения Крюкова: "Абдулов и Друбич отговаривали меня сниматься у Рязанова"

Евгения Крюкова: "Абдулов и Друбич отговаривали меня сниматься у Рязанова" - РИА Новости, 28.08.2024

Евгения Крюкова: "Абдулов и Друбич отговаривали меня сниматься у Рязанова"

На телеканале "Россия" вышел мелодраматический сериал "Дождь на исходе лета" — мини-сага о жизни трех семей. "Помните, как у великого Александра Пушкина:... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:04

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. На телеканале "Россия" вышел мелодраматический сериал "Дождь на исходе лета" — мини-сага о жизни трех семей. "Помните, как у великого Александра Пушкина: "Поговорим о странностях любви". Это, наверное, главный референс фильма", — отметила режиссер Оксана Байрак. Одну из главных ролей исполнила Евгения Крюкова. В интервью РИА Новости звезда кинокартин "Петербуржские тайны", "Ключ от спальни", "Ведьма" рассказала, что ее привлекло в этой работе, а также о дружбе с Эльдаром Рязановым, путешествиях и своем дизайнерском фарфоре.— Евгения, вы сейчас очень избирательно снимаетесь. И в интервью как-то говорили о нехватке хороших сценариев и режиссеров. Чем вас заинтересовала эта роль?— Привлек режиссер. Оксана очень профессионально подходит к выбору материала, его доработке. Она требовательна к актерам, к группе. Это, конечно, не может не подкупать. Мне неинтересно просто выполнять какую-то функцию, чтобы примитивно рассказать историю. Да, это мелодрама, сериал, но Оксана работает над проектом по-настоящему, глубоко: переписывает, переснимает, если нужно. При этом она готова к творческому взаимодействию. Вот на такое сотрудничество я и соглашаюсь.— Ваша героиня Рита многие годы терпит измены мужа. Вы как-то можете ее оправдать, себя в такой ситуации представить?— Я не хочу себя представлять в такой ситуации — мне достаточно было несколько месяцев в ней на съемочной площадке находиться и поиронизировать. Ну это любовь, что же поделаешь, она бывает разной. Моя героиня немножечко забыла про себя, относясь к супругу с такой самоотдачей. Это свойственно многим женщинам, правда? И ведь любовь у Риты с мужем взаимная. Как бы там ни было, у них должно быть все хорошо, потому что настоящее чувство преодолевает любые преграды.— "Поиронизировали" — то есть и комедийные моменты в фильме есть?— Разумеется. И забавные, и печальные, и трогательные. Может, кто-нибудь в этих историях себя узнает, сделает выводы.— Вы в юности ради съемок в кино бросили учебу в МАРХИ — престижном вузе, куда всегда было очень сложно поступить. Ни разу не пожалели об этом?— Знаете, ни разу. А все, что должно было реализоваться, сейчас реализуется, видимо, в моей фарфоровой мануфактуре. Желание творить что-то своими руками, тяга к прикладному искусству, навыки мои мне пригодились.— Вы еще и одежду придумываете и шьете.— Да. Но в этом сейчас пауза. Возможно, продолжу и мы станем делать какие-то лимитированные изделия. Наверное, домашнюю одежду, чтобы сочеталась с моим фарфором. Но пока гештальт с этим закрыт. А фарфор — чудо, появившееся в моей жизни совершенно случайно. И сейчас мы уже ищем собственное помещение для магазина.— А вы сама, подруги ходите в созданных вами вещах?— И я сама, и подруги. Что-то дочь моя надевает. Если не знаю, что выбрать, не иду в магазин — сочиняю наряд сама.— Недавно не стало Алена Делона. Он всю жизнь доказывал, что не просто экранный красавчик, а глубокий актер. Вы очень красивая, неслучайно вас Сергей Соловьев назвал "женщина-омут". Были у вас из-за этого проблемы в профессии, в отношениях с режиссерами, коллегами?— Конечно, были. Но насчет коллег — это я не могу сказать. Я в основном работаю в театре Моссовета, и наш коллектив невероятно интеллигентный, все относятся друг к другу с уважением. Смешно звучит, но у нас действительно не приживаются зло, ревность, зависть. Даже актрисы, которые играют одну и ту же роль, не соревнуются, а готовы помогать друг другу. В кино же — временная команда, тоже особенно с такими проблемами не сталкиваешься. Но у меня были в других театрах неприятные ситуации и в кинематографе, когда я только начинала. В институте мне один педагог сказал: "Ну чего там, ты красивая, ты ходи просто, тебе и играть ничего не надо". Меня это жутко оскорбляло, я старалась брать кардинально противоположные такому амплуа отрывки, монологи, роли, чтобы доказать: я другая. И в свое время, когда я сильно комплексовала по этому поводу, была журналистка, которая писала про каждый мой спектакль какие-то скабрезности. Я очень расстраивалась. И мой близкий друг, очень хороший режиссер, сказал мне: "Женя, если и талант, и красота, то это достоинство". Я успокоилась. Конечно, в кино, когда требовалась какая-то социальная героиня, на меня не обращали внимания. Ну и слава богу, что-то прошло мимо. Мне ни за одну мою работу не стыдно. И главное — во всех этих ролях была нужна именно я и мне они были интересны.— Тем не менее трактористку вы когда-то очень давно сыграли.— Это да. Смешная история. Странноватая. Но тоже хорошо, что и такой образ есть, даже интересно было с этого начать.— Вы сотрудничали с потрясающими мэтрами: Соловьевым, Рязановым, Шахназаровым. С кем было комфортнее всего, а с кем отношения сложно складывались? Знаю, что Эльдара Александровича вы побаивались.— Мне очень повезло работать с такими гениальными людьми. Когда мы с Сергеем Соловьевым снимали картину "О любви", Эльдар Александрович пришел лично в гримерку приглашать меня в кино. А потом мне Александр Абдулов и Танечка Друбич говорят: "Ты что, не вздумай, у Рязанова такой вздорный характер!" Они же оба у него снимались. Я даже подумала отказаться, но потом поняла: меня же приглашает такой великий человек, чьи фильмы знают все и смотрят на каждый Новый год. И я не знаю более обаятельного, творческого, чудесного, волшебного человека, чем он. Ни разу ни одной бестактности, готов был работать 24/7. Как же он умел дружить! Первым всегда меня поздравлял с днем рождения, знал моих детей, передавал им и маме моей приветы. Все эти режиссеры очень разные, но мне невероятно повезло, что я с каждым из них работала. Не знаю, за какие такие заслуги или, может, мне еще предстоит что-то сделать.— Мне кажется, вы просто сама очень позитивная, мягкая, дружелюбная. Наверное, за это?— Ну не знаю. Кто-то говорит, что я сурова, нетерпима и требовательна. Да, но я требовательна всегда по делу, это не капризы, а диалог за результат.— Вы рассказывали, что в свое время объездили с мужем на машине Францию и Германию. Сейчас как предпочитаете отдыхать?— Мы и Китай на машине объехали, и много других стран. Очень любим путешествовать. Мне, конечно, пару недель в году нужен какой-то пляж, чтобы почитать, абстрагироваться от всего. Вот скоро с мужем опять едем в Китай, там у него выставка строительная. Очень хотим добраться до заповедников, в которых разводят панд.— Я читала, что вы обожаете собак. В одном из интервью так трогательно описывали своего первого любимца — спаниеля Рекса, который вам нянькой был. Сейчас у вас есть питомцы?— У нас четыре собаки и два кота. Две дворняжки. Одна из приюта — Глашенька, а лысого Доби мы взяли у волонтеров, он непонятной помеси, но необыкновенно умный, всеми любимый. И правда похож на Доби, ходит в носке практически. Есть еще Флэт, ретривер, и венгерская овчарка Пули.

https://ria.ru/20240508/serial-1944116819.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, интервью - культура, эльдар рязанов, сергей соловьев (режиссер), театр, театр имени моссовета, знаменитости