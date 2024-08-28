Сийярто осудил Борреля за призывы к ударам по России западным оружием
Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам вглубь России западным оружием
Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за призывы к увеличению поставок вооружений Киеву и применению западного оружия для ударов вглубь территории России, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.
Боррель ранее заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобными заявлениями Запад оправдывает преступления Киева. Она напомнила, что спонсорство терроризма зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений.
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"Министр Сийярто также подверг критике уходящего с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам (Борреля - ред.), который призывает послать больше оружия на Украину и даже предлагает, чтобы эти поставленные Западом вооружения использовались для нанесения ударов вглубь российской территории", - написал Ковач на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан, в свою очередь, заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает согласием , поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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