Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет
Stuttgarter Nachrichten: старейшая женщина в ФРГ умерла в возрасте 114 лет
© Фото : Charlotte KretschmannШарлотта Кречманн
© Фото : Charlotte Kretschmann
Шарлотта Кречманн . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten.
"Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк", - пишет издание.
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Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в городе Бреслау Германской империи, который сейчас находится в Польше и называется Вроцлав. Таким образом, она родилась за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера. Когда была построена Берлинская стена, Кречманн был 51 год, а в год падения стены ей исполнилось 80 лет.
У Кречманн была активная страница в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), где было около 14,5 тысячи подписчиков. Последний пост был опубликован 29 марта.
"Чего еще можно хотеть сверх бокала хорошего вина, отличной еды и семьи вокруг себя?" - говорится в этом посте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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