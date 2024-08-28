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Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет - РИА Новости, 28.08.2024
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19:41 28.08.2024 (обновлено: 19:52 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/krechmann--1969062102.html
Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет
Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет - РИА Новости, 28.08.2024
Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет
Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:41
2024-08-28T19:52
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten. "Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк", - пишет издание. Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в городе Бреслау Германской империи, который сейчас находится в Польше и называется Вроцлав. Таким образом, она родилась за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера. Когда была построена Берлинская стена, Кречманн был 51 год, а в год падения стены ей исполнилось 80 лет. У Кречманн была активная страница в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), где было около 14,5 тысячи подписчиков. Последний пост был опубликован 29 марта. "Чего еще можно хотеть сверх бокала хорошего вина, отличной еды и семьи вокруг себя?" - говорится в этом посте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html
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елизавета ii, адольф гитлер, германия, польша, вроцлав, в мире
Елизавета II, Адольф Гитлер, Германия, Польша, Вроцлав, В мире
Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет

Stuttgarter Nachrichten: старейшая женщина в ФРГ умерла в возрасте 114 лет

© Фото : Charlotte KretschmannШарлотта Кречманн
Шарлотта Кречманн - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Charlotte Kretschmann
Шарлотта Кречманн . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten.
"Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк", - пишет издание.
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Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в городе Бреслау Германской империи, который сейчас находится в Польше и называется Вроцлав. Таким образом, она родилась за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера. Когда была построена Берлинская стена, Кречманн был 51 год, а в год падения стены ей исполнилось 80 лет.
У Кречманн была активная страница в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), где было около 14,5 тысячи подписчиков. Последний пост был опубликован 29 марта.
"Чего еще можно хотеть сверх бокала хорошего вина, отличной еды и семьи вокруг себя?" - говорится в этом посте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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