https://ria.ru/20240828/krechmann--1969062102.html

Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет

Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет - РИА Новости, 28.08.2024

Старейшая женщина в Германии умерла в возрасте 114 лет

Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:41

2024-08-28T19:41

2024-08-28T19:52

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Старейшая женщина Германии Шарлотта Кречманн скончалась в доме престарелых в возрасте 114 лет, сообщило издание Stuttgarter Nachrichten. "Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк", - пишет издание. Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в городе Бреслау Германской империи, который сейчас находится в Польше и называется Вроцлав. Таким образом, она родилась за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера. Когда была построена Берлинская стена, Кречманн был 51 год, а в год падения стены ей исполнилось 80 лет. У Кречманн была активная страница в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), где было около 14,5 тысячи подписчиков. Последний пост был опубликован 29 марта. "Чего еще можно хотеть сверх бокала хорошего вина, отличной еды и семьи вокруг себя?" - говорится в этом посте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html

https://ria.ru/20240820/zemlya-1967331689.html

германия

польша

вроцлав

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елизавета ii, адольф гитлер, германия, польша, вроцлав, в мире