Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ
СМИ: Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном в Белграде
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Белград, пишут французские СМИ.
Макрон посетит Сербию 29 августа в ответ на официальный визит своего сербского коллеги Александра Вучича в Париж в апреле.
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По данным СМИ, Вучич заявил, что обсудит ситуацию вокруг Косово с Макроном. Президент Сербии указал на то, что его приоритеты – сохранение мира и стабильности в регионе.
Запланированный разговор с Макроном пройдет на фоне слухов об открытии моста на севере Косово, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города Косовска-Митровицы, пишут СМИ.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
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