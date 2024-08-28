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Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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20:49 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kosovo-1969070710.html
Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ
Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ
Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Белград, пишут... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:49
2024-08-28T20:49
в мире
косово
сербия
косовска-митровица
александр вучич
эммануэль макрон
альбин курти
нато
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Белград, пишут французские СМИ. Макрон посетит Сербию 29 августа в ответ на официальный визит своего сербского коллеги Александра Вучича в Париж в апреле. По данным СМИ, Вучич заявил, что обсудит ситуацию вокруг Косово с Макроном. Президент Сербии указал на то, что его приоритеты – сохранение мира и стабильности в регионе. Запланированный разговор с Макроном пройдет на фоне слухов об открытии моста на севере Косово, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города Косовска-Митровицы, пишут СМИ. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия. Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
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в мире, косово, сербия, косовска-митровица, александр вучич, эммануэль макрон, альбин курти, нато
В мире, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Альбин Курти, НАТО
Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном, сообщили СМИ

СМИ: Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Белград, пишут французские СМИ.
Макрон посетит Сербию 29 августа в ответ на официальный визит своего сербского коллеги Александра Вучича в Париж в апреле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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По данным СМИ, Вучич заявил, что обсудит ситуацию вокруг Косово с Макроном. Президент Сербии указал на то, что его приоритеты – сохранение мира и стабильности в регионе.
Запланированный разговор с Макроном пройдет на фоне слухов об открытии моста на севере Косово, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города Косовска-Митровицы, пишут СМИ.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ
24 августа, 15:23
 
В миреКосовоСербияКосовска-МитровицаАлександр ВучичЭммануэль МакронАльбин КуртиНАТО
 
 
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