https://ria.ru/20240828/kompensatsiya-1969080465.html

Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ

Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ

Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:31

2024-08-28T22:31

2024-08-28T22:31

специальная военная операция на украине

общество

белгородский район

доброполье (город)

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и Белгородского, Краснояружского районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в селе Солнцевка Белгородского района, селах Новопетровка, Старый Хутор, хуторе Павловка Валуйского городского округа, сёлах Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлках Красное, Ленинский, Первомайский, хуторах Мухин и Панков Шебекинского округа. "Также обсудили выплаты жителям в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств на территории Белгородской области. С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение. Потолок — не более 2 миллионов рублей на автомобиль", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

белгородский район

доброполье (город)

белгородская область

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общество, белгородский район, доброполье (город), белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины