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Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kompensatsiya-1969080465.html
Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ
Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ
Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:31
2024-08-28T22:31
специальная военная операция на украине
общество
белгородский район
доброполье (город)
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и Белгородского, Краснояружского районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в селе Солнцевка Белгородского района, селах Новопетровка, Старый Хутор, хуторе Павловка Валуйского городского округа, сёлах Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлках Красное, Ленинский, Первомайский, хуторах Мухин и Панков Шебекинского округа. "Также обсудили выплаты жителям в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств на территории Белгородской области. С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение. Потолок — не более 2 миллионов рублей на автомобиль", - добавил губернатор.
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общество, белгородский район, доброполье (город), белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородский район, Доброполье (город), Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ

Гладков: жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и Белгородского, Краснояружского районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в селе Солнцевка Белгородского района, селах Новопетровка, Старый Хутор, хуторе Павловка Валуйского городского округа, сёлах Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлках Красное, Ленинский, Первомайский, хуторах Мухин и Панков Шебекинского округа.
"Также обсудили выплаты жителям в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств на территории Белгородской области. С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение. Потолок — не более 2 миллионов рублей на автомобиль", - добавил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородский районДоброполье (город)Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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