Жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ
Гладков: жителям белгородской области выплатили компенсации после атак ВСУ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителям белгородских населенных пунктов выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ, по 15 тысяч рублей получили граждане Валуйского, Грайворонского округов и Белгородского, Краснояружского районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В соответствии с этим, а также другими ранее принятыми решениями будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в следующих населенных пунктах: село Солнцевка Белгородского района, сёла Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в селе Солнцевка Белгородского района, селах Новопетровка, Старый Хутор, хуторе Павловка Валуйского городского округа, сёлах Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, посёлках Красное, Ленинский, Первомайский, хуторах Мухин и Панков Шебекинского округа.
"Также обсудили выплаты жителям в связи с частичным повреждением или полной утратой транспортных средств на территории Белгородской области. С сентября текущего года эта выплата будет производиться из областного бюджета. Планируем и дальше компенсировать ущерб, но вводим некоторое ограничение. Потолок — не более 2 миллионов рублей на автомобиль", - добавил губернатор.
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