https://ria.ru/20240828/knigi-1969000815.html

Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года

Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года - РИА Новости, 28.08.2024

Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года

Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала 2024 года в рамках национального проекта "Культура", свыше 110 тысяч изданий доставлены в новые... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:23

2024-08-28T15:23

2024-08-28T15:23

россия

астраханская область

ольга любимова

общество

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АСТРАХАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала 2024 года в рамках национального проекта "Культура", свыше 110 тысяч изданий доставлены в новые регионы страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Всего с начала 2024 года мы закупили более 800 тысяч книг для более 18 тысяч муниципальных и региональных библиотек страны. К концу года количество изданий превысит миллион", – сказала Любимова журналистам в ходе рабочей поездки в Астраханскую область. Министр подчеркнула, что из этих книг свыше 110 тысяч поставлены в новые регионы страны. По ее словам, в 2024 году Минкультуры России выделены средства на закупку книг для российских библиотек в рамках субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек, а также в рамках реализации национального проекта "Культура".

https://ria.ru/20240712/fikbuk-1959190566.html

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россия, астраханская область, ольга любимова, общество