Рейтинг@Mail.ru
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/knigi-1969000815.html
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года - РИА Новости, 28.08.2024
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала 2024 года в рамках национального проекта "Культура", свыше 110 тысяч изданий доставлены в новые... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:23
2024-08-28T15:23
россия
астраханская область
ольга любимова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d1fb44da747274c86468ef9e6da8c9a.jpg
АСТРАХАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала 2024 года в рамках национального проекта "Культура", свыше 110 тысяч изданий доставлены в новые регионы страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Всего с начала 2024 года мы закупили более 800 тысяч книг для более 18 тысяч муниципальных и региональных библиотек страны. К концу года количество изданий превысит миллион", – сказала Любимова журналистам в ходе рабочей поездки в Астраханскую область. Министр подчеркнула, что из этих книг свыше 110 тысяч поставлены в новые регионы страны. По ее словам, в 2024 году Минкультуры России выделены средства на закупку книг для российских библиотек в рамках субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек, а также в рамках реализации национального проекта "Культура".
https://ria.ru/20240712/fikbuk-1959190566.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e7212fb2d346c6bee1292d8961dc272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астраханская область, ольга любимова, общество
Россия, Астраханская область, Ольга Любимова, Общество
Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года

Любимова: российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала года

© iStock.com / CanettiКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Canetti
Книги . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТРАХАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские библиотеки получили более 800 тысяч книг с начала 2024 года в рамках национального проекта "Культура", свыше 110 тысяч изданий доставлены в новые регионы страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Всего с начала 2024 года мы закупили более 800 тысяч книг для более 18 тысяч муниципальных и региональных библиотек страны. К концу года количество изданий превысит миллион", – сказала Любимова журналистам в ходе рабочей поездки в Астраханскую область.
Министр подчеркнула, что из этих книг свыше 110 тысяч поставлены в новые регионы страны.
По ее словам, в 2024 году Минкультуры России выделены средства на закупку книг для российских библиотек в рамках субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек, а также в рамках реализации национального проекта "Культура".
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Представители "Книги фанфиков" прокомментировали блокировку сайта
12 июля, 11:58
 
РоссияАстраханская областьОльга ЛюбимоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала