Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества
ЦТАК: Россия и КНДР обсудили углубление и развитие экономического сотрудничества
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в Пхеньяне вопросы по углублению и развитию двустороннего экономического сотрудничества, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Двадцать седьмого августа прошли переговоры между министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо и заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым, находящимся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации российских экспертов... На переговорах обсуждены вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между КНДР и РФ", - говорится в сообщении.
КНДР надеется на дальнейшее укрепление отношений с Россией
16 августа, 18:48
Как отмечает ЦТАК, переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой.
Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.