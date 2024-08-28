https://ria.ru/20240828/kndr-1968871556.html

Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества

Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2024

Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T03:00

2024-08-28T03:00

2024-08-28T03:00

россия

пхеньян

москва

син хон чхоль (посол кндр в москве)

владимир путин

оон

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в Пхеньяне вопросы по углублению и развитию двустороннего экономического сотрудничества, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Двадцать седьмого августа прошли переговоры между министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо и заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым, находящимся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации российских экспертов... На переговорах обсуждены вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между КНДР и РФ", - говорится в сообщении. Как отмечает ЦТАК, переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере. Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой. Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.

https://ria.ru/20240816/kndr-1966674620.html

https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html

россия

пхеньян

москва

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, москва, син хон чхоль (посол кндр в москве), владимир путин, оон, в мире, кндр (северная корея)