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Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2024
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03:00 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kndr-1968871556.html
Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества
Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2024
Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества
Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:00
2024-08-28T03:00
россия
пхеньян
москва
син хон чхоль (посол кндр в москве)
владимир путин
оон
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в Пхеньяне вопросы по углублению и развитию двустороннего экономического сотрудничества, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Двадцать седьмого августа прошли переговоры между министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо и заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым, находящимся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации российских экспертов... На переговорах обсуждены вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между КНДР и РФ", - говорится в сообщении. Как отмечает ЦТАК, переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере. Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой. Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
https://ria.ru/20240816/kndr-1966674620.html
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россия
пхеньян
москва
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, москва, син хон чхоль (посол кндр в москве), владимир путин, оон, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Москва, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Владимир Путин, ООН, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества

ЦТАК: Россия и КНДР обсудили углубление и развитие экономического сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо обсудили в ходе переговоров в Пхеньяне вопросы по углублению и развитию двустороннего экономического сотрудничества, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Двадцать седьмого августа прошли переговоры между министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо и заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым, находящимся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации российских экспертов... На переговорах обсуждены вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между КНДР и РФ", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ЦТАК, переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с Москвой.
Москва и Пхеньян в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
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