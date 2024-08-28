https://ria.ru/20240828/kndr-1968871395.html

Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО

Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО - РИА Новости, 28.08.2024

Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе произведенной в стране модернизированной реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T02:59

2024-08-28T02:59

2024-08-28T03:54

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе произведенной в стране модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа наблюдал за контрольно-проверочной стрельбой реактивной системой залпового огня калибра 240 миллиметров, произведенной предприятиями ВПК при Комитете экономики-2", - говорится в сообщении. Отмечается, что Ким Чен Ын "наметил важную линию", которой нужно придерживаться в рамках производства РСЗО и их принятия на вооружение. Ранее ЦТАК сообщало, что академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки РСЗО калибра 240 миллиметров. Отмечалось, что новинка призвана "качественно изменить" состав РСЗО армии страны. По данным агентства, РСЗО 240-миллиметрового калибра поставят на вооружение в 2024-2026 годах.

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)