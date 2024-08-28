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Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО
Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО - РИА Новости, 28.08.2024
Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО
Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе произведенной в стране модернизированной реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:59
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе произведенной в стране модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа наблюдал за контрольно-проверочной стрельбой реактивной системой залпового огня калибра 240 миллиметров, произведенной предприятиями ВПК при Комитете экономики-2", - говорится в сообщении. Отмечается, что Ким Чен Ын "наметил важную линию", которой нужно придерживаться в рамках производства РСЗО и их принятия на вооружение. Ранее ЦТАК сообщало, что академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки РСЗО калибра 240 миллиметров. Отмечалось, что новинка призвана "качественно изменить" состав РСЗО армии страны. По данным агентства, РСЗО 240-миллиметрового калибра поставят на вооружение в 2024-2026 годах.
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын наблюдал за стрельбой модернизированной РСЗО
ЦТАК: Ким Чен Ын понаблюдал за контрольно-проверочной стрельбой РСЗО
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе произведенной в стране модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа наблюдал за контрольно-проверочной стрельбой реактивной системой залпового огня калибра 240 миллиметров, произведенной предприятиями ВПК при Комитете экономики-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ким Чен Ын "наметил важную линию", которой нужно придерживаться в рамках производства РСЗО и их принятия на вооружение.
Ранее ЦТАК сообщало, что академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки РСЗО калибра 240 миллиметров. Отмечалось, что новинка призвана "качественно изменить" состав РСЗО армии страны. По данным агентства, РСЗО 240-миллиметрового калибра поставят на вооружение в 2024-2026 годах.