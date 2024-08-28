https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html

Житель Ставрополья, осквернивший Вечный огонь, получил 1,5 года колонии

Житель Ставрополья, осквернивший Вечный огонь, получил 1,5 года колонии - РИА Новости, 28.08.2024

Житель Ставрополья, осквернивший Вечный огонь, получил 1,5 года колонии

Житель Ставрополья получил 1,5 года колонии-поселении, а также штраф в размере 190 тысяч рублей по уголовному делу о повреждении мемориала участникам Великой... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

кисловодск

россия

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Житель Ставрополья получил 1,5 года колонии-поселении, а также штраф в размере 190 тысяч рублей по уголовному делу о повреждении мемориала участникам Великой Отечественной войны в Кисловодске, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее сообщалось, что 28 мая местный житель сжег венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Кисловодске, его задержали и доставили в отдел полиции. По словам мэра Евгения Моисеева, ущерб администрации Кисловодска превысил 190 тысяч рублей. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу администрации г. Кисловодска суммы причиненного ущерба", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статьям ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html

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кисловодск, россия, происшествия