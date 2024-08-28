https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html

Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче

Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024

Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче

Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:41

2024-08-28T11:41

2024-08-28T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

котельнич

киров

кировская область

победилово

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963421487_0:205:2730:1741_1920x0_80_0_0_b53e4ac3a79e97ec7ebf717182aebd14.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Все спокойно, все хорошо. Аэропорт работает в обычном режиме", - заявила собеседница агентства. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, жертв и возгорания нет.

https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html

котельнич

киров

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, котельнич, киров, кировская область, победилово, россия, вооруженные силы украины