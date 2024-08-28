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Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче
Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:41
2024-08-28T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
котельнич
киров
кировская область
победилово
россия
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Все спокойно, все хорошо. Аэропорт работает в обычном режиме", - заявила собеседница агентства. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, жертв и возгорания нет.
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котельнич
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происшествия, котельнич, киров, кировская область, победилово, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котельнич, Киров, Кировская область, Победилово, Россия, Вооруженные силы Украины
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче

Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку БПЛА

© iStock.com / WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Все спокойно, все хорошо. Аэропорт работает в обычном режиме", - заявила собеседница агентства.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, жертв и возгорания нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотельничКировКировская областьПобедиловоРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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