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Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024
Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче
Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:41
2024-08-28T11:41
2024-08-28T11:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на емкость для хранения нефтепродуктов в соседнем Котельниче, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Все спокойно, все хорошо. Аэропорт работает в обычном режиме", - заявила собеседница агентства. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром в среду беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче, жертв и возгорания нет.
https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html
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Аэропорт в Кирове работает в обычном режиме после атаки дрона в Котельниче
Аэропорт "Победилово" в Кирове работает в штатном режиме, несмотря на атаку БПЛА