https://ria.ru/20240828/kirgiziya-1968981495.html

Артисты из России и Европы выступят в Бишкеке в День независимости Киргизии

Артисты из России и Европы выступят в Бишкеке в День независимости Киргизии - РИА Новости, 28.08.2024

Артисты из России и Европы выступят в Бишкеке в День независимости Киргизии

Артисты из РФ и стран Европы выступят в Бишкеке бесплатно в честь Дня Независимости Киргизии, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров в интервью... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:51

2024-08-28T14:51

2024-08-28T14:52

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БИШКЕК, 28 авг - РИА Новости. Артисты из РФ и стран Европы выступят в Бишкеке бесплатно в честь Дня Независимости Киргизии, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар". "Я был очень рад, когда министр культуры предоставил мне эту информацию. Раньше было много иностранцев, которые не знали, что такое Кыргызстан и где находится наша страна. Теперь все по-другому. Мы должны с радостью воспринять, что кто-то хочет поздравить нас с Днем независимости и выступить перед нашим народом", - заявил глава государства. Ранее в минкультуры Киргизии сообщали, что в концерте в честь дня День Независимости Киргизии выступят артисты из РФ Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Люся Чеботина. Также ожидается выступление популярного в России киргизского исполнителя Амирчика, шведского певца Bosson и итальянской исполнительницы In-Grid. После появления анонса мероприятия, ряд политиков и пользователей киргизского сегмента соцсетей раскритиковали власти Киргизии за расточительность и высказали мнение, что лучше было бы направить гонорары артистов на более важные дела. "Они сказали, что не будут брать гонорар. Пусть Бог благословит их. Конечно, мы обеспечим их проживание и питание, ведь мы гостеприимный народ", - сказал президент. Политиков, выступающих против концерта, Жапаров назвал "недальновидными", а их сторонников, раздувающих тему в соцсетях - "зомби". "Помните, когда-то говорили, что Кыргызстан никто не признает, никто к нам не приедет? Сейчас не то что знают — с нами считаются. Ожидаются визиты глав мировых держав в следующем году. Раньше да, даже соседние страны не считали нас ровней. Сейчас, слава Богу, все хорошо. Поэтому не стоит обращать внимания на интриганов. Кто не хочет, пусть не слушает, мы не заставляем", - подытожил глава государства.

https://ria.ru/20240822/kirkorov--1967909091.html

https://ria.ru/20240706/kirgiziya-1957899598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, европа, садыр жапаров, филипп киркоров, стас михайлов, в мире, новости культуры