https://ria.ru/20240828/kilinkarov-1968946019.html

Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область

Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024

Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область

Вопрос ядерной безопасности в зоне специальной военной операции нужно решать не в Киеве, поэтому от предстоящего визита туда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:42

2024-08-28T12:42

2024-08-28T12:42

киев

курская область

рафаэль гросси

украина

курская аэс

магатэ

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вопрос ядерной безопасности в зоне специальной военной операции нужно решать не в Киеве, поэтому от предстоящего визита туда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его встречи с Владимиром Зеленским вряд ли будут какие-то результаты, само по себе вторжение в Курскую область спланировано западными странами, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве. "То, что он (Гросси - ред.) посетил Курскую АЭС и на месте изучил ситуацию, это, конечно, хорошо, но что касается визита в Киев, то, мне кажется, вопрос ядерной безопасности нужно решать не в Киеве. Я думаю, что эта курская операция, она спланирована западными странами... Конечно, может быть, визит в Киев, с точки зрения логики, он нужен, потому что война все-таки идет с Украиной, но с точки зрения решения этого вопроса, мне кажется, решает это далеко не Киев. У меня двоякое отношение к этому визиту в Киев, потому что в Киеве, мне кажется, они не вполне уполномочены решать данные вопросы", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что в целом большая проблема визитов Гросси заключается в том, что у МАГАТЭ есть полномочия фиксировать только сам факт обстрелов, но они не могут фиксировать то, откуда, когда, какими видами вооружений обстреливалась Курская атомная станция. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Гросси лично возглавил миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации", создавшейся после вторжения Украины в Курскую область, в ходе которого подразделения ВСУ начали вести обстрел станции.

https://ria.ru/20240827/grossi--1968834105.html

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киев, курская область, рафаэль гросси, украина, курская аэс, магатэ