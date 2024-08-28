Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kilinkarov-1968946019.html
Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область
Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область
Вопрос ядерной безопасности в зоне специальной военной операции нужно решать не в Киеве, поэтому от предстоящего визита туда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:42
2024-08-28T12:42
киев
курская область
рафаэль гросси
украина
курская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вопрос ядерной безопасности в зоне специальной военной операции нужно решать не в Киеве, поэтому от предстоящего визита туда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его встречи с Владимиром Зеленским вряд ли будут какие-то результаты, само по себе вторжение в Курскую область спланировано западными странами, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве. "То, что он (Гросси - ред.) посетил Курскую АЭС и на месте изучил ситуацию, это, конечно, хорошо, но что касается визита в Киев, то, мне кажется, вопрос ядерной безопасности нужно решать не в Киеве. Я думаю, что эта курская операция, она спланирована западными странами... Конечно, может быть, визит в Киев, с точки зрения логики, он нужен, потому что война все-таки идет с Украиной, но с точки зрения решения этого вопроса, мне кажется, решает это далеко не Киев. У меня двоякое отношение к этому визиту в Киев, потому что в Киеве, мне кажется, они не вполне уполномочены решать данные вопросы", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что в целом большая проблема визитов Гросси заключается в том, что у МАГАТЭ есть полномочия фиксировать только сам факт обстрелов, но они не могут фиксировать то, откуда, когда, какими видами вооружений обстреливалась Курская атомная станция. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Гросси лично возглавил миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации", создавшейся после вторжения Украины в Курскую область, в ходе которого подразделения ВСУ начали вести обстрел станции.
https://ria.ru/20240827/grossi--1968834105.html
https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html
киев
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80daa491c76419e8aa42dce2ad42adfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, курская область, рафаэль гросси, украина, курская аэс, магатэ
Киев, Курская область, Рафаэль Гросси, Украина, Курская АЭС, МАГАТЭ
Экс-депутат Рады прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Курскую область

Килинкаров: визит главы МАГАТЭ Гросси в Курскую область спланирован Западом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вопрос ядерной безопасности в зоне специальной военной операции нужно решать не в Киеве, поэтому от предстоящего визита туда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его встречи с Владимиром Зеленским вряд ли будут какие-то результаты, само по себе вторжение в Курскую область спланировано западными странами, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной
27 августа, 19:04
"То, что он (Гросси - ред.) посетил Курскую АЭС и на месте изучил ситуацию, это, конечно, хорошо, но что касается визита в Киев, то, мне кажется, вопрос ядерной безопасности нужно решать не в Киеве. Я думаю, что эта курская операция, она спланирована западными странами... Конечно, может быть, визит в Киев, с точки зрения логики, он нужен, потому что война все-таки идет с Украиной, но с точки зрения решения этого вопроса, мне кажется, решает это далеко не Киев. У меня двоякое отношение к этому визиту в Киев, потому что в Киеве, мне кажется, они не вполне уполномочены решать данные вопросы", - сказал Килинкаров.
Он подчеркнул, что в целом большая проблема визитов Гросси заключается в том, что у МАГАТЭ есть полномочия фиксировать только сам факт обстрелов, но они не могут фиксировать то, откуда, когда, какими видами вооружений обстреливалась Курская атомная станция.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.
Гросси лично возглавил миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации", создавшейся после вторжения Украины в Курскую область, в ходе которого подразделения ВСУ начали вести обстрел станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
27 августа, 16:05
 
КиевКурская областьРафаэль ГроссиУкраинаКурская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала