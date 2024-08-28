Рейтинг@Mail.ru
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/khimki-1968976900.html
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме - РИА Новости, 28.08.2024
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме
Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки, представили на международном форуме "Женщины в защиту Отечества", сообщает... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:24
2024-08-28T14:24
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968976078_0:170:3065:1894_1920x0_80_0_0_6195f60bb937227de15d6f7e74af4981.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки, представили на международном форуме "Женщины в защиту Отечества", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Директор школы №8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева презентовала гостям ключевые мероприятия проекта "Химки. Успех в единстве поколений". Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями города занимаются организацией помощи участникам специальной военной операции и их семьям, постоянно работают волонтерами в зоне СВО. "Наш новый общественный проект по праву можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. Отмечу, что "Химки. Успех в единстве поколений" по достоинству оценили и участники форума", – сказала Игнатьева, ее слова приводит пресс-служба. Новый проект вызывает интерес и поддержку у абсолютного большинства химчан, для которых сохранение памяти о великих делах наших предков, гордость за свою страну и уважение ее в мире – неотъемлемые ценности гражданина России. В рамках проекта для химчан регулярно организуют различные мероприятия, основная идеология которых — патриотизм. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты и многое другое. С момента начала реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч. В Химках особое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан виртуальный музей "Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!". Там можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240822/voloshin--1967882818.html
https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968976078_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_f7df144e21b23fbd8e183de315d8dfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)

Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме

© Фото : Администрация городского округа ХимкиПатриотический проект Химок презентовали на международном форуме
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки, представили на международном форуме "Женщины в защиту Отечества", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Директор школы №8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева презентовала гостям ключевые мероприятия проекта "Химки. Успех в единстве поколений".
Волошин проверил готовность школ Химок к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Волошин проверил готовность школ Химок к новому учебному году
22 августа, 19:12
Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями города занимаются организацией помощи участникам специальной военной операции и их семьям, постоянно работают волонтерами в зоне СВО.
"Наш новый общественный проект по праву можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. Отмечу, что "Химки. Успех в единстве поколений" по достоинству оценили и участники форума", – сказала Игнатьева, ее слова приводит пресс-служба.
Новый проект вызывает интерес и поддержку у абсолютного большинства химчан, для которых сохранение памяти о великих делах наших предков, гордость за свою страну и уважение ее в мире – неотъемлемые ценности гражданина России.
В рамках проекта для химчан регулярно организуют различные мероприятия, основная идеология которых — патриотизм. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты и многое другое. С момента начала реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч.
В Химках особое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан виртуальный музей "Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!". Там можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов Великой Отечественной войны.
Волошин проверил ход работ по ремонту Дома творчества Созвездие в Химках - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Волошин проверил ход капремонта Дома творчества "Созвездие" в Химках
31 июля, 17:59
 
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала