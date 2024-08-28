https://ria.ru/20240828/khimki-1968976900.html

Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме

Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме - РИА Новости, 28.08.2024

Патриотический проект Химок презентовали на международном форуме

Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки, представили на международном форуме "Женщины в защиту Отечества", сообщает... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:24

2024-08-28T14:24

2024-08-28T14:24

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриотический проект, который этим летом запустили в городском округе Химки, представили на международном форуме "Женщины в защиту Отечества", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Директор школы №8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева презентовала гостям ключевые мероприятия проекта "Химки. Успех в единстве поколений". Масштабный проект городского округа направлен на популяризацию патриотического образования и воспитания. С идеей запуска выступили депутаты Химкинского совета депутатов, которые вместе с жителями города занимаются организацией помощи участникам специальной военной операции и их семьям, постоянно работают волонтерами в зоне СВО. "Наш новый общественный проект по праву можно назвать уникальным. Благодаря ему мы знакомим подрастающее поколение с историей округа и страны. Это позволяет привить любовь к Родине с раннего детства. Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. Отмечу, что "Химки. Успех в единстве поколений" по достоинству оценили и участники форума", – сказала Игнатьева, ее слова приводит пресс-служба. Новый проект вызывает интерес и поддержку у абсолютного большинства химчан, для которых сохранение памяти о великих делах наших предков, гордость за свою страну и уважение ее в мире – неотъемлемые ценности гражданина России. В рамках проекта для химчан регулярно организуют различные мероприятия, основная идеология которых — патриотизм. Это акции, лекции, круглые столы, спортивные эстафеты и многое другое. С момента начала реализации проекта в городском округе провели уже более 100 тематических встреч. В Химках особое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан виртуальный музей "Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!". Там можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240822/voloshin--1967882818.html

https://ria.ru/20240731/kapremont-1963257059.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)