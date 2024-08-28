Камала Харрис даст первое интервью в статусе кандидата
Кандидат от Демократов Харрис с напарником дадут интервью CNN в четверг
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис даст на этой неделе свое первое интервью в статусе кандидата, оно состоится на телеканале CNN, сообщило издание.
Беседу кандидата в президенты от Демократов с корреспондентом CNN Данной Бэш покажут в вечернем эфире в четверг. Примечательно, что Харрис будет давать интервью не одна, а со своим напарником по предвыборной кампании губернатором Миннесоты Тимом Уолцем.
Как отмечает телеканал, разговор его ведущей с Харрис станет первым "глубоким и под запись интервью Харрис с момента отказа действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок", это произошло более месяца назад - 21 июля. Отсутствие формального общения Харрис с прессой подвергалось за это время регулярным нападкам со стороны ее соперника на предстоящих выборах - кандидата от республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа. Отвечая на эту критику, Харрис ранее пообещала дать интервью "до конца месяца".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
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