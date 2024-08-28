https://ria.ru/20240828/kharris-1968865877.html

Камала Харрис даст первое интервью в статусе кандидата

Камала Харрис даст первое интервью в статусе кандидата - РИА Новости, 28.08.2024

Камала Харрис даст первое интервью в статусе кандидата

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис даст на этой неделе свое первое интервью в статусе кандидата, оно... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:38

2024-08-28T00:38

2024-08-28T00:38

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сша

камала харрис

дональд трамп

тим уолц

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис даст на этой неделе свое первое интервью в статусе кандидата, оно состоится на телеканале CNN, сообщило издание. Беседу кандидата в президенты от Демократов с корреспондентом CNN Данной Бэш покажут в вечернем эфире в четверг. Примечательно, что Харрис будет давать интервью не одна, а со своим напарником по предвыборной кампании губернатором Миннесоты Тимом Уолцем. Как отмечает телеканал, разговор его ведущей с Харрис станет первым "глубоким и под запись интервью Харрис с момента отказа действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок", это произошло более месяца назад - 21 июля. Отсутствие формального общения Харрис с прессой подвергалось за это время регулярным нападкам со стороны ее соперника на предстоящих выборах - кандидата от республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа. Отвечая на эту критику, Харрис ранее пообещала дать интервью "до конца месяца". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html

https://ria.ru/20240825/ari-1968304481.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, тим уолц, выборы президента сша — 2024