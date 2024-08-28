Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 28.08.2024 (обновлено: 01:15 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/kasperskiy-1968868121.html
"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке
"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке - РИА Новости, 28.08.2024
"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке
"Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе, столице Колумбии - он стал третьим представительством компании в Латинской Америке, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:14
2024-08-28T01:15
технологии
колумбия
латинская америка
богота
евгений касперский
лаборатория касперского
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dc160745fa8dc9d1849a41e322006f7d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе, столице Колумбии - он стал третьим представительством компании в Латинской Америке, рассказали РИА Новости в компании. "Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе (Колумбия). Это третье представительство компании в Латинской Америке после Мехико и Сан-Паулу. Новый офис позволит расширить присутствие в регионе и обеспечить клиентов и партнёров компании доступом к комплексной экосистеме кибербезопасности", - сказали в компании. Новый офис будет координировать деятельность компании в Северной Латинской Америке (NOLA). Этот регион включает в себя Центральную Америку, Карибский бассейн и Колумбию. Как отметил генеральный директор Евгений Касперский, присутствие компании в Колумбии поможет усилить киберустойчивость организаций в Латинской Америке. "Эта страна, этот регион - растущие рынки, где перед отраслью кибербезопасности открыты широкие возможности", - добавила генеральный директор "Лаборатории Касперского" в регионе NOLA Даниэла Альварес де Луго. Она также подчеркнула, открытие нового офиса говорит о стратегическом и экономическом значении Колумбии в Латинской Америке. "В настоящее время в Латинской Америке работают 150 сотрудников "Лаборатории Касперского", в том числе эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз), которые занимаются изучением и противодействием рискам кибербезопасности, актуальным в данном регионе. Открытие нового офиса - часть глобальной бизнес-стратегии компании, которая фокусируется на тех рынках, где видит наибольший потенциал для будущего роста бизнеса", - добавили в "Лаборатории Касперского".
https://ria.ru/20240827/telegram-1968649725.html
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
колумбия
латинская америка
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9bc1e34b886ef5580d526790816fb38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, колумбия, латинская америка, богота, евгений касперский, лаборатория касперского, в мире
Технологии, Колумбия, Латинская Америка, Богота, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, В мире
"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке

"Лаборатория Касперского" открыла офис в столице Колумбии Боготе

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского"
Здание офиса компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе, столице Колумбии - он стал третьим представительством компании в Латинской Америке, рассказали РИА Новости в компании.
"Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе (Колумбия). Это третье представительство компании в Латинской Америке после Мехико и Сан-Паулу. Новый офис позволит расширить присутствие в регионе и обеспечить клиентов и партнёров компании доступом к комплексной экосистеме кибербезопасности", - сказали в компании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram
Вчера, 06:43
Новый офис будет координировать деятельность компании в Северной Латинской Америке (NOLA). Этот регион включает в себя Центральную Америку, Карибский бассейн и Колумбию.
Как отметил генеральный директор Евгений Касперский, присутствие компании в Колумбии поможет усилить киберустойчивость организаций в Латинской Америке.
"Эта страна, этот регион - растущие рынки, где перед отраслью кибербезопасности открыты широкие возможности", - добавила генеральный директор "Лаборатории Касперского" в регионе NOLA Даниэла Альварес де Луго. Она также подчеркнула, открытие нового офиса говорит о стратегическом и экономическом значении Колумбии в Латинской Америке.
"В настоящее время в Латинской Америке работают 150 сотрудников "Лаборатории Касперского", в том числе эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз), которые занимаются изучением и противодействием рискам кибербезопасности, актуальным в данном регионе. Открытие нового офиса - часть глобальной бизнес-стратегии компании, которая фокусируется на тех рынках, где видит наибольший потенциал для будущего роста бизнеса", - добавили в "Лаборатории Касперского".
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как люди манипулируют ИИ
12 августа, 06:36
 
ТехнологииКолумбияЛатинская АмерикаБоготаЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала