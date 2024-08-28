https://ria.ru/20240828/kasperskiy-1968868121.html

"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке

"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке - РИА Новости, 28.08.2024

"Лаборатория Касперского" открыла третий офис в Латинской Америке

"Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе, столице Колумбии - он стал третьим представительством компании в Латинской Америке, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:14

2024-08-28T01:14

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе, столице Колумбии - он стал третьим представительством компании в Латинской Америке, рассказали РИА Новости в компании. "Лаборатория Касперского" открыла офис в Боготе (Колумбия). Это третье представительство компании в Латинской Америке после Мехико и Сан-Паулу. Новый офис позволит расширить присутствие в регионе и обеспечить клиентов и партнёров компании доступом к комплексной экосистеме кибербезопасности", - сказали в компании. Новый офис будет координировать деятельность компании в Северной Латинской Америке (NOLA). Этот регион включает в себя Центральную Америку, Карибский бассейн и Колумбию. Как отметил генеральный директор Евгений Касперский, присутствие компании в Колумбии поможет усилить киберустойчивость организаций в Латинской Америке. "Эта страна, этот регион - растущие рынки, где перед отраслью кибербезопасности открыты широкие возможности", - добавила генеральный директор "Лаборатории Касперского" в регионе NOLA Даниэла Альварес де Луго. Она также подчеркнула, открытие нового офиса говорит о стратегическом и экономическом значении Колумбии в Латинской Америке. "В настоящее время в Латинской Америке работают 150 сотрудников "Лаборатории Касперского", в том числе эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз), которые занимаются изучением и противодействием рискам кибербезопасности, актуальным в данном регионе. Открытие нового офиса - часть глобальной бизнес-стратегии компании, которая фокусируется на тех рынках, где видит наибольший потенциал для будущего роста бизнеса", - добавили в "Лаборатории Касперского".

https://ria.ru/20240827/telegram-1968649725.html

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технологии, колумбия, латинская америка, богота, евгений касперский, лаборатория касперского, в мире