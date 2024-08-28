https://ria.ru/20240828/kadyrov-1969074503.html
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" - РИА Новости, 28.08.2024
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:23
2024-08-28T21:23
2024-08-28T21:23
олимпийские игры
магомед даудов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 авг — РИА Новости. Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале. "С удовольствием поздравляю… генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! … Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов. Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").
https://ria.ru/20240217/kadyrov-1927961695.html
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олимпийские игры, магомед даудов, рамзан кадыров
Олимпийские игры, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Семнадцатилетнему Эли Кадырову присвоили медаль "За заслуги перед Чечней"