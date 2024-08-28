Рейтинг@Mail.ru
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/kadyrov-1969074503.html
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" - РИА Новости, 28.08.2024
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:23
2024-08-28T21:23
олимпийские игры
магомед даудов
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840949554_0:58:1080:666_1920x0_80_0_0_63d99779824dd48764c22c5817db1a21.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 авг — РИА Новости. Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале. "С удовольствием поздравляю… генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! … Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов. Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").
https://ria.ru/20240217/kadyrov-1927961695.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840949554_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1357bcf8d4631dc6b45f8fe7bcf8deca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, магомед даудов, рамзан кадыров
Олимпийские игры, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Семнадцатилетнему Эли Кадырову присвоили медаль "За заслуги перед Чечней"

© Фото : Соцсети Эли КадыроваЭли Кадыров
Эли Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Соцсети Эли Кадырова
Эли Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 авг — РИА Новости. Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
"С удовольствием поздравляю… генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! … Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов.
Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность регионального министра по делам молодежи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность
17 февраля, 15:38
 
Олимпийские игрыМагомед ДаудовРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала