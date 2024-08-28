https://ria.ru/20240828/kadyrov-1969074503.html

Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" - РИА Новости, 28.08.2024

Сыну Кадырова присвоили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:23

2024-08-28T21:23

2024-08-28T21:23

олимпийские игры

магомед даудов

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840949554_0:58:1080:666_1920x0_80_0_0_63d99779824dd48764c22c5817db1a21.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 авг — РИА Новости. Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырову, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале. "С удовольствием поздравляю… генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! … Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов. Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").

https://ria.ru/20240217/kadyrov-1927961695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, магомед даудов, рамзан кадыров