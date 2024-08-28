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Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края - РИА Новости, 28.08.2024
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:52
2024-08-28T11:52
2024-08-28T11:52
общество
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Выступая в ходе круглого стола по истории школьного образования в России, Нарышкин высоко оценил новации, направленные на совершенствование преподавания истории в российских школах. "Еще одним полезным нововведением видится и введение в школах со следующего учебного года модуля "История родного края", - сказал Нарышкин. "Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности", - добавил он.
https://ria.ru/20240605/istoriya-1950639714.html
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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
Глава СВР Нарышкин: изучение в школе истории родного края будет полезно
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в ходе круглого стола по истории школьного образования в России, Нарышкин высоко оценил новации, направленные на совершенствование преподавания истории в российских школах.
"Еще одним полезным нововведением видится и введение в школах со следующего учебного года модуля "История родного края", - сказал Нарышкин.
"Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности", - добавил он.