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Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края - РИА Новости, 28.08.2024
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11:52 28.08.2024
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Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края - РИА Новости, 28.08.2024
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края
Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:52
2024-08-28T11:52
общество
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Выступая в ходе круглого стола по истории школьного образования в России, Нарышкин высоко оценил новации, направленные на совершенствование преподавания истории в российских школах. "Еще одним полезным нововведением видится и введение в школах со следующего учебного года модуля "История родного края", - сказал Нарышкин. "Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности", - добавил он.
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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин поддержал решение ввести в школах уроки по истории родного края

Глава СВР Нарышкин: изучение в школе истории родного края будет полезно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Изучение в школе истории родного края будет полезно с точки зрения формирования у молодых людей интереса к истории в целом, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в ходе круглого стола по истории школьного образования в России, Нарышкин высоко оценил новации, направленные на совершенствование преподавания истории в российских школах.
"Еще одним полезным нововведением видится и введение в школах со следующего учебного года модуля "История родного края", - сказал Нарышкин.
"Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности", - добавил он.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Нарышкин: неумение извлекать уроки из прошлого ведет к деградации страны
5 июня, 12:44
 
ОбществоРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое общество
 
 
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