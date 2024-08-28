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В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 28.08.2024
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21:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/izrail-1969072630.html
В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев
В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 28.08.2024
В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев
Израиль серьезно относится к введению санкций против еврейских поселенцев, и этот вопрос интенсивно обсуждается с США, сообщила в четверг канцелярия... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:08
2024-08-28T21:08
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израиль серьезно относится к введению санкций против еврейских поселенцев, и этот вопрос интенсивно обсуждается с США, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Израиль крайне серьезно относится к введению санкций в отношении израильских граждан. Этот вопрос находится в стадии интенсивного обсуждения с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении. В среду власти США в очередной раз ввели санкции, связанные с насилием против палестинцев со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Санкции были введены против ультраправой неправительственной организации Hashomer Yosh (Страж Иудеи и Самарии) за оказание поддержки поселенцам, которые обвиняются в насилии против палестинцев.
https://ria.ru/20240715/izrail-1959822073.html
израиль
сша
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху
В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев

Офис Нетаньяху: Израиль серьезно относится к санкциям США против своих граждан

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израиль серьезно относится к введению санкций против еврейских поселенцев, и этот вопрос интенсивно обсуждается с США, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль крайне серьезно относится к введению санкций в отношении израильских граждан. Этот вопрос находится в стадии интенсивного обсуждения с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.
В среду власти США в очередной раз ввели санкции, связанные с насилием против палестинцев со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Санкции были введены против ультраправой неправительственной организации Hashomer Yosh (Страж Иудеи и Самарии) за оказание поддержки поселенцам, которые обвиняются в насилии против палестинцев.
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В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданБиньямин Нетаньяху
 
 
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