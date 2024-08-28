https://ria.ru/20240828/izrail-1969072630.html

В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев

В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 28.08.2024

В Израиле оценили американские санкции против еврейских поселенцев

Израиль серьезно относится к введению санкций против еврейских поселенцев, и этот вопрос интенсивно обсуждается с США, сообщила в четверг канцелярия... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:08

2024-08-28T21:08

2024-08-28T21:08

в мире

израиль

сша

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израиль серьезно относится к введению санкций против еврейских поселенцев, и этот вопрос интенсивно обсуждается с США, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Израиль крайне серьезно относится к введению санкций в отношении израильских граждан. Этот вопрос находится в стадии интенсивного обсуждения с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении. В среду власти США в очередной раз ввели санкции, связанные с насилием против палестинцев со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Санкции были введены против ультраправой неправительственной организации Hashomer Yosh (Страж Иудеи и Самарии) за оказание поддержки поселенцам, которые обвиняются в насилии против палестинцев.

https://ria.ru/20240715/izrail-1959822073.html

израиль

сша

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху