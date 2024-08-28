Армия Израиля ликвидировала пять террористов на Западном берегу реки Иордан
ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти террористов в районе Нур-Щамс
© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ликвидировала пятерых террористов, действовавших на территории Западного берега реки Иордан в районе Нур-Щамс.
"В ходе совместной контртеррористической операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по пяти террористам, находившимся в районе Нур-Шамс, и ликвидировали их", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе добавили, что среди уничтоженных радикалов был Джибриль Джасан Исмаил Джибриль, которого Израиль освободил в рамках сделки по обмену заложников в ноябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.