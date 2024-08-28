https://ria.ru/20240828/izrail-1968916097.html

Армия Израиля ликвидировала пять террористов на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля ликвидировала пять террористов на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 28.08.2024

Армия Израиля ликвидировала пять террористов на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ликвидировала пятерых террористов, действовавших на территории Западного берега реки Иордан в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:17

2024-08-28T11:17

2024-08-28T11:17

в мире

израиль

западный берег реки иордан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ликвидировала пятерых террористов, действовавших на территории Западного берега реки Иордан в районе Нур-Щамс. "В ходе совместной контртеррористической операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по пяти террористам, находившимся в районе Нур-Шамс, и ликвидировали их", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что среди уничтоженных радикалов был Джибриль Джасан Исмаил Джибриль, которого Израиль освободил в рамках сделки по обмену заложников в ноябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240828/gaza-1968880355.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)