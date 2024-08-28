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Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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03:07 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/izrail-1968872321.html
Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ
Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан, пишет издание... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:07
2024-08-28T03:07
в мире
западный берег реки иордан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан, пишет издание Times of Israel со ссылкой на заявление армии. "Армия заявила, что израильские силы проводят крупную контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарем на севере Западного берега", - говорится в сообщении газеты. Издание отмечает, что заявление последовало за смертоносными столкновениями в Дженине.
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ

Times of Israel: ЦАХАЛ заявил об операции на севере Западного берега реки Иордан

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан, пишет издание Times of Israel со ссылкой на заявление армии.
"Армия заявила, что израильские силы проводят крупную контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарем на севере Западного берега", - говорится в сообщении газеты.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Издание отмечает, что заявление последовало за смертоносными столкновениями в Дженине.
 
В миреЗападный берег реки ИорданИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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