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Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ

Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

Армия Израиля заявила о проведении операции на Западном берегу, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан, пишет издание... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T03:07

2024-08-28T03:07

2024-08-28T03:07

в мире

западный берег реки иордан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан, пишет издание Times of Israel со ссылкой на заявление армии. "Армия заявила, что израильские силы проводят крупную контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарем на севере Западного берега", - говорится в сообщении газеты. Издание отмечает, что заявление последовало за смертоносными столкновениями в Дженине.

https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html

западный берег реки иордан

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в мире, западный берег реки иордан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина