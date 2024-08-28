Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/istrebiteli-1969081554.html
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 28.08.2024
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции
Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:37
2024-08-28T22:37
в мире
сербия
франция
белград (город)
александр вучич
эммануэль макрон
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич ранее сообщил, что планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа обсудить с ним приобретение 12 истребителей Rafale. "Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", - заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, власти Сербии приобретением истребителей сделали бы свою страну "во много раз сильнее" и защитили ее, но переговоры с французами еще не завершены. "Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", - указал сербский лидер. Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html
сербия
франция
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, франция, белград (город), александр вучич, эммануэль макрон, rafale
В мире, Сербия, Франция, Белград (город), Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Rafale
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции

Вучич: Франция требует гарантий для продажи Сербии 12 истребителей Rafale

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее сообщил, что планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа обсудить с ним приобретение 12 истребителей Rafale.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Еще один фронт войны против России определен
Вчера, 08:18
"Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", - заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, власти Сербии приобретением истребителей сделали бы свою страну "во много раз сильнее" и защитили ее, но переговоры с французами еще не завершены.
"Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", - указал сербский лидер.
Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии
14 февраля, 18:41
 
В миреСербияФранцияБелград (город)Александр ВучичЭммануэль МакронRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала