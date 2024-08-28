https://ria.ru/20240828/istrebiteli-1969081554.html
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции - РИА Новости, 28.08.2024
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции
Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:37
2024-08-28T22:37
2024-08-28T22:37
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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич ранее сообщил, что планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа обсудить с ним приобретение 12 истребителей Rafale. "Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", - заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, власти Сербии приобретением истребителей сделали бы свою страну "во много раз сильнее" и защитили ее, но переговоры с французами еще не завершены. "Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", - указал сербский лидер. Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
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в мире, сербия, франция, белград (город), александр вучич, эммануэль макрон, rafale
В мире, Сербия, Франция, Белград (город), Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Rafale
Вучич рассказал о переговорах по покупке истребителей Rafale у Франции
Вучич: Франция требует гарантий для продажи Сербии 12 истребителей Rafale
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются, это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее сообщил, что планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона
29-30 августа обсудить с ним приобретение 12 истребителей Rafale.
"Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", - заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, власти Сербии приобретением истребителей сделали бы свою страну "во много раз сильнее" и защитили ее, но переговоры с французами еще не завершены.
"Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", - указал сербский лидер.
Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград
приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.