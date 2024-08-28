https://ria.ru/20240828/iordaniya-1968875192.html

Иордания призвала СБ ООН принять меры против Израиля

Иордания призвала СБ ООН принять меры против Израиля - РИА Новости, 28.08.2024

Иордания призвала СБ ООН принять меры против Израиля

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять меры в отношении Израиля за заявление его министра РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:27

2024-08-28T04:27

2024-08-28T04:27

иерусалим

израиль

иордания

айман ас-сафади

оон

в мире

совет безопасности оон

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять меры в отношении Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее Бен-Гвир заявил, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман. "Мы призываем Совет Безопасности (ООН - ред.) и всех членов международного сообщества принять немедленные эффективные меры для прекращения незаконных израильских действий, которые нарушают исторический и правовой статус-кво в оккупированных святых местах Иерусалима... Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе", - написал аф-Сафади в своём аккаунте в социальной сети Х. Как сообщил аф-Сафади, ситуация уже взрывоопасна, а "движимая ненавистью" идеология может стать искрой. По его словам, последствия у этого будут опасными. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20240828/izrail-1968872321.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

иерусалим

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иордания

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