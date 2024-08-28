https://ria.ru/20240828/innovatsii-1968992408.html

"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями

"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями - РИА Новости, 28.08.2024

"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:58

2024-08-28T14:58

2024-08-28T14:58

россия

дмитрий чернышенко

александр дюков

газпром

экономика

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по эффективному взаимодействию с органами власти, научными и образовательными организациями. "Мы с Александром Валерьевичем (глава компании "Газпромнефть" Александр Дюков – ред.) обсуждали, как в "Газпромнефти" выстроена система внедрения квалифицированного заказчика, работы с научными и образовательными учреждениями. Это заслуживает того, чтобы это можно было, проанализировав, сделать некую универсальную модель рекомендаций для региональных компаний о том, как им взаимодействовать с органами исполнительной власти региональными и самое главное с региональными научными и образовательными организациями", - сказал Чернышенко представителю компании на ее стенде на форуме. "Поэтому вам поручение с Минобрнауки проработать и нам, в качестве не просто двух слайдов, а именно предложений по рекомендациям с дорожными картами подготовить. Справитесь?" - сказал он и получил положительный ответ. Чернышенко отдельно отметил, что в составе цепочки создания ценности есть собственные венчурные фонды и акселераторы компании. "Это тоже то, что на что надо будет обращать внимание субъектам, когда есть интересные научные заделы, преодоление долины смерти, прототипирование, акселерирование для быстрого выхода в серию. Потому что сейчас главный фактор успеха – это время. Рассчитываем на ваш успешный опыт, потому что действительно "Газпром нефть" показывает хорошие результаты", - сказал вице-премьер. Представитель "Газпромнефти" сообщил, что в компании опыт управления проектами с сохранением бизнес-ценности на всех этапах оформлен в понятную методологию, практически в образовательные курсы, которыми "Газпромнефть" готова делиться.

https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html

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россия, дмитрий чернышенко, александр дюков, газпром, экономика