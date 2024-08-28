"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями
Чернышенко: "Газпромнефть" составит рекомендации для инновационных компаний
Здание компании "Газпром" в Москве . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по эффективному взаимодействию с органами власти, научными и образовательными организациями.
"Мы с Александром Валерьевичем (глава компании "Газпромнефть" Александр Дюков – ред.) обсуждали, как в "Газпромнефти" выстроена система внедрения квалифицированного заказчика, работы с научными и образовательными учреждениями. Это заслуживает того, чтобы это можно было, проанализировав, сделать некую универсальную модель рекомендаций для региональных компаний о том, как им взаимодействовать с органами исполнительной власти региональными и самое главное с региональными научными и образовательными организациями", - сказал Чернышенко представителю компании на ее стенде на форуме.
"Поэтому вам поручение с Минобрнауки проработать и нам, в качестве не просто двух слайдов, а именно предложений по рекомендациям с дорожными картами подготовить. Справитесь?" - сказал он и получил положительный ответ.
Чернышенко отдельно отметил, что в составе цепочки создания ценности есть собственные венчурные фонды и акселераторы компании.
"Это тоже то, что на что надо будет обращать внимание субъектам, когда есть интересные научные заделы, преодоление долины смерти, прототипирование, акселерирование для быстрого выхода в серию. Потому что сейчас главный фактор успеха – это время. Рассчитываем на ваш успешный опыт, потому что действительно "Газпром нефть" показывает хорошие результаты", - сказал вице-премьер.
Представитель "Газпромнефти" сообщил, что в компании опыт управления проектами с сохранением бизнес-ценности на всех этапах оформлен в понятную методологию, практически в образовательные курсы, которыми "Газпромнефть" готова делиться.