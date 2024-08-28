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"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями - РИА Новости, 28.08.2024
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14:58 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/innovatsii-1968992408.html
"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями
"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями - РИА Новости, 28.08.2024
"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:58
2024-08-28T14:58
россия
дмитрий чернышенко
александр дюков
газпром
экономика
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по эффективному взаимодействию с органами власти, научными и образовательными организациями. "Мы с Александром Валерьевичем (глава компании "Газпромнефть" Александр Дюков – ред.) обсуждали, как в "Газпромнефти" выстроена система внедрения квалифицированного заказчика, работы с научными и образовательными учреждениями. Это заслуживает того, чтобы это можно было, проанализировав, сделать некую универсальную модель рекомендаций для региональных компаний о том, как им взаимодействовать с органами исполнительной власти региональными и самое главное с региональными научными и образовательными организациями", - сказал Чернышенко представителю компании на ее стенде на форуме. "Поэтому вам поручение с Минобрнауки проработать и нам, в качестве не просто двух слайдов, а именно предложений по рекомендациям с дорожными картами подготовить. Справитесь?" - сказал он и получил положительный ответ. Чернышенко отдельно отметил, что в составе цепочки создания ценности есть собственные венчурные фонды и акселераторы компании. "Это тоже то, что на что надо будет обращать внимание субъектам, когда есть интересные научные заделы, преодоление долины смерти, прототипирование, акселерирование для быстрого выхода в серию. Потому что сейчас главный фактор успеха – это время. Рассчитываем на ваш успешный опыт, потому что действительно "Газпром нефть" показывает хорошие результаты", - сказал вице-премьер. Представитель "Газпромнефти" сообщил, что в компании опыт управления проектами с сохранением бизнес-ценности на всех этапах оформлен в понятную методологию, практически в образовательные курсы, которыми "Газпромнефть" готова делиться.
https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html
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россия, дмитрий чернышенко, александр дюков, газпром, экономика
Россия, Дмитрий Чернышенко, Александр Дюков, Газпром, Экономика
"Газпромнефть" подготовит рекомендации по работе с научными организациями

Чернышенко: "Газпромнефть" составит рекомендации для инновационных компаний

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание компании "Газпром" в Москве . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2024" поручил "Газпромнефти" подготовить рекомендации для региональных инновационных компаний по эффективному взаимодействию с органами власти, научными и образовательными организациями.
"Мы с Александром Валерьевичем (глава компании "Газпромнефть" Александр Дюков – ред.) обсуждали, как в "Газпромнефти" выстроена система внедрения квалифицированного заказчика, работы с научными и образовательными учреждениями. Это заслуживает того, чтобы это можно было, проанализировав, сделать некую универсальную модель рекомендаций для региональных компаний о том, как им взаимодействовать с органами исполнительной власти региональными и самое главное с региональными научными и образовательными организациями", - сказал Чернышенко представителю компании на ее стенде на форуме.
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"Поэтому вам поручение с Минобрнауки проработать и нам, в качестве не просто двух слайдов, а именно предложений по рекомендациям с дорожными картами подготовить. Справитесь?" - сказал он и получил положительный ответ.
Чернышенко отдельно отметил, что в составе цепочки создания ценности есть собственные венчурные фонды и акселераторы компании.
"Это тоже то, что на что надо будет обращать внимание субъектам, когда есть интересные научные заделы, преодоление долины смерти, прототипирование, акселерирование для быстрого выхода в серию. Потому что сейчас главный фактор успеха – это время. Рассчитываем на ваш успешный опыт, потому что действительно "Газпром нефть" показывает хорошие результаты", - сказал вице-премьер.
Представитель "Газпромнефти" сообщил, что в компании опыт управления проектами с сохранением бизнес-ценности на всех этапах оформлен в понятную методологию, практически в образовательные курсы, которыми "Газпромнефть" готова делиться.
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