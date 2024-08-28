https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968909109.html

Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии

Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии - РИА Новости, 28.08.2024

Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии

Задержанный в Ингушетии за подготовку серии терактов рассказал, что находился на связи с боевиком, который находился на территории Сирии, следует из видео,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:39

2024-08-28T10:39

2024-08-28T10:39

происшествия

сирия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика ингушетия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанный в Ингушетии за подготовку серии терактов рассказал, что находился на связи с боевиком, который находился на территории Сирии, следует из видео, обнародованного ФСБ России. "Потом я познакомился с дагестанцем по имени Муслим, который находится в Сирии. Он нам сказал о месте нападения в Сунже в Ингушетии. Мы должны были пойти в церковь и напасть на сотрудников, для чего он дал нам координаты схрона оружия", - сказал он. По данным ФСБ, задержанные намеревались совершить диверсии и теракты против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, задержанными готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. У преступников обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

сирия

россия

республика ингушетия

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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 2024-08-28T10:39 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия