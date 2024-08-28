https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968909109.html
Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии
Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии - РИА Новости, 28.08.2024
Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии
Задержанный в Ингушетии за подготовку серии терактов рассказал, что находился на связи с боевиком, который находился на территории Сирии, следует из видео,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:39
2024-08-28T10:39
2024-08-28T10:39
происшествия
сирия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанный в Ингушетии за подготовку серии терактов рассказал, что находился на связи с боевиком, который находился на территории Сирии, следует из видео, обнародованного ФСБ России. "Потом я познакомился с дагестанцем по имени Муслим, который находится в Сирии. Он нам сказал о месте нападения в Сунже в Ингушетии. Мы должны были пойти в церковь и напасть на сотрудников, для чего он дал нам координаты схрона оружия", - сказал он. По данным ФСБ, задержанные намеревались совершить диверсии и теракты против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, задержанными готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. У преступников обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
сирия
россия
республика ингушетия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов
Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2024-08-28T10:39
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PT3M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Сирия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
Задержанный в Ингушетии рассказал о связи с боевиком из Сирии
Задержанный в Ингушетии за подготовку терактов был на связи с боевиком из Сирии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанный в Ингушетии за подготовку серии терактов рассказал, что находился на связи с боевиком, который находился на территории Сирии, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
"Потом я познакомился с дагестанцем по имени Муслим, который находится в Сирии. Он нам сказал о месте нападения в Сунже в Ингушетии. Мы должны были пойти в церковь и напасть на сотрудников, для чего он дал нам координаты схрона оружия", - сказал он.
По данным ФСБ, задержанные намеревались совершить диверсии и теракты против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, задержанными готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У преступников обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, уточнили в ведомстве.