https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968900603.html
У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства
У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства - РИА Новости, 28.08.2024
У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства
Силовики при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, проверяется их... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:01
2024-08-28T10:01
2024-08-28T10:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, проверяется их причастность к терактам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания еще троих местных жителей республики обнаружены взрывные устройства", - сказали в ведомстве.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". "Отрабатывается версия о причастности молодых людей, незаконно хранивших взрывные устройства, к участию в террористической организации", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
россия
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов
Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2024-08-28T10:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства
СК: при обысках у троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, проверяется их причастность к терактам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания еще троих местных жителей республики обнаружены взрывные устройства", - сказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
"Отрабатывается версия о причастности молодых людей, незаконно хранивших взрывные устройства, к участию в террористической организации", - заключили в ведомстве.