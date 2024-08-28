https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968900603.html

У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства

У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства - РИА Новости, 28.08.2024

У трех жителей Ингушетии при обысках нашли взрывные устройства

Силовики при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, проверяется их... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:01

2024-08-28T10:01

2024-08-28T10:23

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики при обысках у других троих жителей Ингушетии нашли взрывные устройства, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, проверяется их причастность к терактам, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания еще троих местных жителей республики обнаружены взрывные устройства", - сказали в ведомстве.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". "Отрабатывается версия о причастности молодых людей, незаконно хранивших взрывные устройства, к участию в террористической организации", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

россия

республика ингушетия

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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 2024-08-28T10:01 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия