https://ria.ru/20240828/infrastruktura-1968888120.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 28.08.2024

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:09

2024-08-28T08:09

2024-08-28T08:09

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины