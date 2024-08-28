https://ria.ru/20240828/infrastruktura-1968888120.html
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 28.08.2024
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:09
2024-08-28T08:09
2024-08-28T08:09
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в своем Telegram-канале о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в среду заявил в своем Telegram-канале
о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка двухсот взрывов за минувшие сутки.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.