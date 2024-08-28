https://ria.ru/20240828/inflyatsiya-1969059964.html

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 28.08.2024

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:26

2024-08-28T19:26

2024-08-28T19:26

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09%: продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,35%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,1%, а в секторе услуг - ускорилась дефляция на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-5,14%). В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

https://ria.ru/20240828/bezrabotitsa-1969059632.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)