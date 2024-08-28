Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/inflyatsiya-1969059964.html
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 28.08.2024
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:26
2024-08-28T19:26
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09%: продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,35%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,1%, а в секторе услуг - ускорилась дефляция на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-5,14%). В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
https://ria.ru/20240828/bezrabotitsa-1969059632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_34e81d581f36982e94b0d7a446a753ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

МЭР: инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09%: продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,35%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21%.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,1%, а в секторе услуг - ускорилась дефляция на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-5,14%).
В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме
Вчера, 19:22
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала