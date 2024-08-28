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Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 28.08.2024
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:26
2024-08-28T19:26
2024-08-28T19:26
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09%: продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,35%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,21%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,1%, а в секторе услуг - ускорилась дефляция на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-5,14%). В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01%