https://ria.ru/20240828/inflyatsiya--1969058677.html

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России - РИА Новости, 28.08.2024

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России

Недельная инфляция в России с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,19%, свидетельствуют... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:15

2024-08-28T19:15

2024-08-28T19:15

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,19%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 20 по 26 августа 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,03%, с начала августа – 100,12%, с начала года – 105,19%", - говорится в документе статистического ведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию немного замедлилось и в среднем составило 1,3% после 1,4% на прошлой отчетной неделе. В том числе свекла подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, картофель - на 2,9%, бананы - на 2,1%, капуста - на 1,6%, лук и яблоки - на 1,5%, помидоры - 1,0%. Огурцы выросли в цене на 3,4%. На неделе с 20 по 26 августа также подорожали: сливочное масло - на 1%, молоко и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,9%, вареные колбасы - на 0,7%, свинина и подсолнечное масло - на 0,6%, полукопченая и варено-копченая колбаса, ржаной хлеб - на 0,5%, мороженая рыба, сметана и чай - на 0,4%; баранина, сыры, овощные консервы для детского питания, мука, печенье, вермишель, рис, пшено - на 0,3%; пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и соль - на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречка и маргарин - на 0,1%. Подешевели сахар - на 0,4%, яйца - на 0,3% и мясо кур - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, зубные пасты и туалетную бумагу - на 0,3%, туалетное мыло и спички - на 0,2%, хозяйственное мыло и гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,3%, плиты ДСП - на 0,2%. Смартфоны на неделе с 20 по 26 августа подешевели на 0,7%, электропылесосы и телевизоры - на 0,4%. Стоимость нового автомобиля (как отечественного, так и иностранного) выросла на 0,1%. Цены на автомобильный бензин прибавили 0,2%, на дизельное топливо - 0,1%. Цена перелета в салоне экономического класса снизилась на 5,1%. Росстат за период с 20 по 26 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 0,9%, поливитамины и мазь "Левомеколь" - на 0,6%, анальгин и препарат "Нимесулид" - на 0,2%, комбинированные анальгетики и корвалол - на 0,1%. Подешевел валидол - на 0,3%, аллохол - на 0,1%.

https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html

https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html

https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, экономика