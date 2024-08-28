Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ierusalim-1968867112.html
Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе
Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе - РИА Новости, 28.08.2024
Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе
Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:03
2024-08-28T01:03
в мире
израиль
сша
иерусалим
государственный департамент сша
хамас
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом угрозу усиления напряженности в регионе, сообщает со ссылкой на слова представителя ведомства корреспондент издания Axios. "Безответственные заявления и действия Бен-Гира лишь сеют хаос и усиливают напряженность в то время, когда Израиль должен быть един перед лицом угрозы со стороны Ирана и его союзников в лице террористических группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах", - заявил изданию представитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер в связи с заявлением израильского министра о том, что он построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман. По словам представителя госдепартамента, США выступают "решительно против" этого, поскольку подобное стало бы "вопиющим пренебрежением к историческому статусу-кво, касающемуся святых мест Иерусалима", - напомнил представитель госдепа. Он призвав власти Израиля не отказываться от этих принципов и соблюдать их. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html
https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html
израиль
сша
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иерусалим, государственный департамент сша, хамас, хезболла
В мире, Израиль, США, Иерусалим, Государственный департамент США, ХАМАС, Хезболла
Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе

Госдеп США осудил слова Бен-Гвира о строительстве синагоги на Храмовой горе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом угрозу усиления напряженности в регионе, сообщает со ссылкой на слова представителя ведомства корреспондент издания Axios.
"Безответственные заявления и действия Бен-Гира лишь сеют хаос и усиливают напряженность в то время, когда Израиль должен быть един перед лицом угрозы со стороны Ирана и его союзников в лице террористических группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах", - заявил изданию представитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер в связи с заявлением израильского министра о том, что он построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом
Вчера, 22:17
По словам представителя госдепартамента, США выступают "решительно против" этого, поскольку подобное стало бы "вопиющим пренебрежением к историческому статусу-кво, касающемуся святых мест Иерусалима", - напомнил представитель госдепа. Он призвав власти Израиля не отказываться от этих принципов и соблюдать их.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября
Вчера, 15:32
 
В миреИзраильСШАИерусалимГосударственный департамент СШАХАМАСХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала