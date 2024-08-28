https://ria.ru/20240828/ierusalim-1968867112.html

Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе

Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе - РИА Новости, 28.08.2024

Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе

Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:03

2024-08-28T01:03

2024-08-28T01:03

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом угрозу усиления напряженности в регионе, сообщает со ссылкой на слова представителя ведомства корреспондент издания Axios. "Безответственные заявления и действия Бен-Гира лишь сеют хаос и усиливают напряженность в то время, когда Израиль должен быть един перед лицом угрозы со стороны Ирана и его союзников в лице террористических группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах", - заявил изданию представитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер в связи с заявлением израильского министра о том, что он построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман. По словам представителя госдепартамента, США выступают "решительно против" этого, поскольку подобное стало бы "вопиющим пренебрежением к историческому статусу-кво, касающемуся святых мест Иерусалима", - напомнил представитель госдепа. Он призвав власти Израиля не отказываться от этих принципов и соблюдать их. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html

https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html

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в мире, израиль, сша, иерусалим, государственный департамент сша, хамас, хезболла