Госдеп США выступил против строительства синагоги на Храмовой горе
Госдеп США осудил слова Бен-Гвира о строительстве синагоги на Храмовой горе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Госдепартамент США "решительно против" заявления министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе, видит в этом угрозу усиления напряженности в регионе, сообщает со ссылкой на слова представителя ведомства корреспондент издания Axios.
"Безответственные заявления и действия Бен-Гира лишь сеют хаос и усиливают напряженность в то время, когда Израиль должен быть един перед лицом угрозы со стороны Ирана и его союзников в лице террористических группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах", - заявил изданию представитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер в связи с заявлением израильского министра о том, что он построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман.
По словам представителя госдепартамента, США выступают "решительно против" этого, поскольку подобное стало бы "вопиющим пренебрежением к историческому статусу-кво, касающемуся святых мест Иерусалима", - напомнил представитель госдепа. Он призвав власти Израиля не отказываться от этих принципов и соблюдать их.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.