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На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика - РИА Новости, 28.08.2024
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21:25 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gruzovik-1969075021.html
На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика
На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика - РИА Новости, 28.08.2024
На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика
Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), оперативные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:25
2024-08-28T21:25
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), оперативные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На МСД (СВХ, улица Красный Казанец, 13) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Помимо этого, занято две полосы из трех, движение в сторону центра затруднено.
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происшествия
Происшествия
На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика

Дептранс: на Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), оперативные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На МСД (СВХ, улица Красный Казанец, 13) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Помимо этого, занято две полосы из трех, движение в сторону центра затруднено.
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