https://ria.ru/20240828/gruzovik-1969075021.html

На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика

На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика - РИА Новости, 28.08.2024

На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), оперативные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:25

2024-08-28T21:25

2024-08-28T21:25

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), оперативные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На МСД (СВХ, улица Красный Казанец, 13) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Помимо этого, занято две полосы из трех, движение в сторону центра затруднено.

https://ria.ru/20240616/dtp-1953240882.html

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происшествия