https://ria.ru/20240828/gruziya-1968922431.html

В ЕС пообещали следить за парламентскими выборами в Грузии

В ЕС пообещали следить за парламентскими выборами в Грузии - РИА Новости, 28.08.2024

В ЕС пообещали следить за парламентскими выборами в Грузии

ЕС будет внимательно следить за проведением в Грузии 26 октября этого года парламентских выборов, ожидает, что они будут соответствовать международным... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:34

2024-08-28T11:34

2024-08-28T11:34

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грузия

брюссель

тбилиси

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

каха каладзе (мэр тбилиси)

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. ЕС будет внимательно следить за проведением в Грузии 26 октября этого года парламентских выборов, ожидает, что они будут соответствовать международным стандартам, а также напоминает, что "демократические институты и процессы" играют ключевую роль при оценке готовности страны-кандидата к вступлению в Евросоюз, сообщил РИА Новости в среду представитель Евросоюза. "ЕС будет внимательно следить за проведением парламентских выборов, намеченных на 26 октября. ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, а также соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Брюсселе "обеспокоены заявлениями премьер-министра и других должностных лиц "Грузинской мечты" относительно запрета всех оппозиционных партий". "Мы напоминаем о необходимости соблюдения основных принципов демократии, ключевой частью которой является политический плюрализм. Стабильные и консолидированные демократические институты и процессы являются центральной опорой процесса вступления в ЕС и составляют основную часть ежегодной оценки в отчете о перспективах расширения Евросоюза", - подчеркнул представитель ЕС. Он также добавил, что "здоровая демократия базируется на политическом разнообразии", а "оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые СМИ необходимы для обеспечения подотчетности правительств и соблюдения демократических ценностей". Ранее в правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявляли, что в случае получения конституционного большинства по итогам осенних парламентских выборов партия "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили будет объявлена неконституционной, а парламентариям будут аннулированы депутатские мандаты. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в партию "Единое национальное движение" также косвенно входят другие оппозиционные партии. При этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что "Грузинская мечта" не планирует запрещать другие оппозиционные партии, речь идет о конкретной "преступной группе". Позднее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что американцы крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября и готовят в стране "цветную революцию". В конце июля заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки. 26 октября в Грузии изберут 150 депутатов парламента сроком на четыре года.

https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, брюссель, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз, единое национальное движение