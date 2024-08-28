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Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене - РИА Новости, 28.08.2024
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13:58 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gosizmena-1968966703.html
Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене
Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене - РИА Новости, 28.08.2024
Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене
Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:58
2024-08-28T13:58
происшествия
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кишинев
украина
евгения рыжкова (юрист)
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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до 25 лет колонии, сообщила РИА Новости адвокат Евгения Рыжкова. По данным адвоката, в 2022 году жительница Самары во время отпуска в Кишиневе познакомилась с группой лиц, в числе которых были представители украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества. При этом дальнейшие инструкции по их использованию не давались, отметила адвокат. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях, однако одумалась и уничтожила его, добавила Рыжкова. В августе 2023 года во время обысков у Измайловой изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. "Возбудили дело об изготовлении взрывчатых веществ. Вину она в этой части признала. (Позже) было возбуждено дело о государственной измене, в августе было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ. К сожалению, учитывая статью о госизмене, отпадет у нас статья о хранении или нет, это не сильно повлияет на срок, потому что сроки по госизмене в любом случае поглотят все остальное. Да, (там до 25 лет заключения)", - сообщила адвокат. Защитница отметила, что Измайлова не признает вину по двум новым статьям. В УФСБ по Самарской области информацию по делу Измайловой не комментируют. По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 35 лет, она является волонтером.
https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html
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происшествия, самара, кишинев, украина, евгения рыжкова (юрист)
Происшествия, Самара, Кишинев, Украина, Евгения Рыжкова (юрист)
Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене

Художницу Измайлову обвинили в изготовлении взрывчатки для украинских спецслужб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до 25 лет колонии, сообщила РИА Новости адвокат Евгения Рыжкова.
По данным адвоката, в 2022 году жительница Самары во время отпуска в Кишиневе познакомилась с группой лиц, в числе которых были представители украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества. При этом дальнейшие инструкции по их использованию не давались, отметила адвокат. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях, однако одумалась и уничтожила его, добавила Рыжкова.
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В августе 2023 года во время обысков у Измайловой изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества.
"Возбудили дело об изготовлении взрывчатых веществ. Вину она в этой части признала. (Позже) было возбуждено дело о государственной измене, в августе было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ. К сожалению, учитывая статью о госизмене, отпадет у нас статья о хранении или нет, это не сильно повлияет на срок, потому что сроки по госизмене в любом случае поглотят все остальное. Да, (там до 25 лет заключения)", - сообщила адвокат.
Защитница отметила, что Измайлова не признает вину по двум новым статьям.
В УФСБ по Самарской области информацию по делу Измайловой не комментируют.
По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 35 лет, она является волонтером.
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