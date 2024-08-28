https://ria.ru/20240828/gosizmena-1968966703.html

Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене

Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене - РИА Новости, 28.08.2024

Самарской художнице предъявили обвинение в госизмене

Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:58

2024-08-28T13:58

2024-08-28T13:58

происшествия

самара

кишинев

украина

евгения рыжкова (юрист)

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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Жительнице Самары Ирине Измайловой предъявлено обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до 25 лет колонии, сообщила РИА Новости адвокат Евгения Рыжкова. По данным адвоката, в 2022 году жительница Самары во время отпуска в Кишиневе познакомилась с группой лиц, в числе которых были представители украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества. При этом дальнейшие инструкции по их использованию не давались, отметила адвокат. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях, однако одумалась и уничтожила его, добавила Рыжкова. В августе 2023 года во время обысков у Измайловой изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. "Возбудили дело об изготовлении взрывчатых веществ. Вину она в этой части признала. (Позже) было возбуждено дело о государственной измене, в августе было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ. К сожалению, учитывая статью о госизмене, отпадет у нас статья о хранении или нет, это не сильно повлияет на срок, потому что сроки по госизмене в любом случае поглотят все остальное. Да, (там до 25 лет заключения)", - сообщила адвокат. Защитница отметила, что Измайлова не признает вину по двум новым статьям. В УФСБ по Самарской области информацию по делу Измайловой не комментируют. По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 35 лет, она является волонтером.

https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html

https://ria.ru/20240826/gosizmena-1968453938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, кишинев, украина, евгения рыжкова (юрист)