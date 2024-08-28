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В Госдуме прокомментировали прилет ракеты HIMARS вблизи Курской АЭС - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gosduma-1969034970.html
В Госдуме прокомментировали прилет ракеты HIMARS вблизи Курской АЭС
В Госдуме прокомментировали прилет ракеты HIMARS вблизи Курской АЭС - РИА Новости, 28.08.2024
В Госдуме прокомментировали прилет ракеты HIMARS вблизи Курской АЭС
Депутат Госдумы Екатерина Харченко, комментируя прилёт ракеты РСЗО HIMARS с неразорвавшимися поражающими элементами в пяти километрах от Курской АЭС, заявила,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:29
2024-08-28T17:29
специальная военная операция на украине
россия
курчатов
курская область
курская аэс
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Харченко, комментируя прилёт ракеты РСЗО HIMARS с неразорвавшимися поражающими элементами в пяти километрах от Курской АЭС, заявила, что безумству украинских властей можно только удивляться, они своими действиями ещё раз доказывают, что им плевать на собственных граждан. Ранее инженеры Росгвардии обезвредили в пяти километрах с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами. "Какую оценку можно давать несуществующей стране? Это просто ошибка 404. Руководитель страны нелегитимен, он уже более трёх месяцев не президент. Людям лгут, жителям этой страны, нещадно лгут. Безумству их можно только удивиться. Они же рядом находятся с нами, тут же 100 километров по прямой. То есть они своими действиями ещё раз доказывают, что им плевать на собственных граждан, что им всё равно, какие будут последствия после предполагаемой катастрофы на АЭС", — заявила Харченко РИА Новости. Депутат объяснила, что тяжесть последствий катастрофы на АЭС могла бы лечь на украинских граждан, всё зависело бы от направления ветра. "Поэтому кроме как безумными эти выходки назвать невозможно. Они пытаются внести дестабилизацию не в работу атомной станции. Они пытаются внести хаос в умы наших людей. Но это им не удаётся — информационную войну они проигрывают. Наши люди сплотились, наши люди оптимистично смотрят в будущее, верят в победу, и знают, что с нами армия и Бог!" — подытожила Харченко. Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов в Курской области. Это важнейший узел единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20240828/himars-1969025709.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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россия
курчатов
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россия, курчатов, курская область, курская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курчатов, Курская область, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали прилет ракеты HIMARS вблизи Курской АЭС

Депутат Харченко: безумству украинских властей можно только удивляться

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Харченко, комментируя прилёт ракеты РСЗО HIMARS с неразорвавшимися поражающими элементами в пяти километрах от Курской АЭС, заявила, что безумству украинских властей можно только удивляться, они своими действиями ещё раз доказывают, что им плевать на собственных граждан.
Ранее инженеры Росгвардии обезвредили в пяти километрах с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.
Суббоеприпас кассетного снаряда - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Курской области обезвредили три суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS
Вчера, 16:50
"Какую оценку можно давать несуществующей стране? Это просто ошибка 404. Руководитель страны нелегитимен, он уже более трёх месяцев не президент. Людям лгут, жителям этой страны, нещадно лгут. Безумству их можно только удивиться. Они же рядом находятся с нами, тут же 100 километров по прямой. То есть они своими действиями ещё раз доказывают, что им плевать на собственных граждан, что им всё равно, какие будут последствия после предполагаемой катастрофы на АЭС", — заявила Харченко РИА Новости.
Депутат объяснила, что тяжесть последствий катастрофы на АЭС могла бы лечь на украинских граждан, всё зависело бы от направления ветра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00
"Поэтому кроме как безумными эти выходки назвать невозможно. Они пытаются внести дестабилизацию не в работу атомной станции. Они пытаются внести хаос в умы наших людей. Но это им не удаётся — информационную войну они проигрывают. Наши люди сплотились, наши люди оптимистично смотрят в будущее, верят в победу, и знают, что с нами армия и Бог!" — подытожила Харченко.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов в Курской области. Это важнейший узел единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, обезвреженные неподалеку от Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурчатовКурская областьКурская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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